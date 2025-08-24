עוד על GAME

SQUID MEME סֵמֶל

SQUID MEME מְחִיר(GAME)

1 GAME ל USDמחיר חי:

$26.4201
$26.4201$26.4201
+0.76%1D
USD
SQUID MEME (GAME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:08:05 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 25.1354
$ 25.1354$ 25.1354
24 שעות נמוך
$ 27.4722
$ 27.4722$ 27.4722
גבוה 24 שעות

$ 25.1354
$ 25.1354$ 25.1354

$ 27.4722
$ 27.4722$ 27.4722

--
----

--
----

+1.37%

+0.76%

+0.71%

+0.71%

SQUID MEME (GAME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 26.4201. במהלך 24 השעות האחרונות, GAME נסחר בטווח שבין שפל של $ 25.1354 לבין שיא של $ 27.4722, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAME השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, +0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SQUID MEME (GAME) מידע שוק

--
----

$ 22.10K
$ 22.10K$ 22.10K

$ 12.05B
$ 12.05B$ 12.05B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של SQUID MEME הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.10K. ההיצע במחזור של GAME הוא --, עם היצע כולל של 456000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.05B.

SQUID MEME (GAME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SQUID MEMEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.199278+0.76%
30 ימים$ +5.4201+25.81%
60 ימים$ +26.2951+21,036.08%
90 ימים$ +26.2951+21,036.08%
SQUID MEME שינוי מחיר היום

היום,GAME רשם שינוי של $ +0.199278 (+0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SQUID MEME שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +5.4201 (+25.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SQUID MEME שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GAME ראה שינוי של $ +26.2951 (+21,036.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SQUID MEME שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +26.2951 (+21,036.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SQUID MEME (GAME)?

בדוק את SQUID MEME עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SQUID MEMEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGAME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SQUID MEMEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSQUID MEME לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SQUID MEMEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SQUID MEME (GAME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SQUID MEME (GAME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SQUID MEME.

בדוק את SQUID MEME תחזית המחיר עכשיו‏!

SQUID MEME (GAME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SQUID MEME (GAME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SQUID MEME (GAME)

מחפש איך לקנותSQUID MEME? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SQUID MEMEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GAME למטבעות מקומיים

1 SQUID MEME(GAME) ל VND
695,244.9315
1 SQUID MEME(GAME) ל AUD
A$40.686954
1 SQUID MEME(GAME) ל GBP
19.550874
1 SQUID MEME(GAME) ל EUR
22.457085
1 SQUID MEME(GAME) ל USD
$26.4201
1 SQUID MEME(GAME) ל MYR
RM111.228621
1 SQUID MEME(GAME) ל TRY
1,083.752502
1 SQUID MEME(GAME) ל JPY
¥3,883.7547
1 SQUID MEME(GAME) ל ARS
ARS$35,896.725669
1 SQUID MEME(GAME) ל RUB
2,125.761246
1 SQUID MEME(GAME) ל INR
2,315.721765
1 SQUID MEME(GAME) ל IDR
Rp433,116.324144
1 SQUID MEME(GAME) ל KRW
36,848.11347
1 SQUID MEME(GAME) ל PHP
1,505.153097
1 SQUID MEME(GAME) ל EGP
￡E.1,283.752659
1 SQUID MEME(GAME) ל BRL
R$142.66854
1 SQUID MEME(GAME) ל CAD
C$36.459738
1 SQUID MEME(GAME) ל BDT
3,220.61019
1 SQUID MEME(GAME) ל NGN
40,521.564174
1 SQUID MEME(GAME) ל COP
$106,532.448225
1 SQUID MEME(GAME) ל ZAR
R.466.050564
1 SQUID MEME(GAME) ל UAH
1,093.263738
1 SQUID MEME(GAME) ל VES
Bs3,672.3939
1 SQUID MEME(GAME) ל CLP
$25,442.5563
1 SQUID MEME(GAME) ל PKR
Rs7,490.626752
1 SQUID MEME(GAME) ל KZT
14,128.148475
1 SQUID MEME(GAME) ל THB
฿857.068044
1 SQUID MEME(GAME) ל TWD
NT$807.134055
1 SQUID MEME(GAME) ל AED
د.إ96.961767
1 SQUID MEME(GAME) ל CHF
Fr21.13608
1 SQUID MEME(GAME) ל HKD
HK$206.07678
1 SQUID MEME(GAME) ל AMD
֏10,083.759567
1 SQUID MEME(GAME) ל MAD
.د.م238.309302
1 SQUID MEME(GAME) ל MXN
$491.942262
1 SQUID MEME(GAME) ל SAR
ريال99.075375
1 SQUID MEME(GAME) ל PLN
96.433365
1 SQUID MEME(GAME) ל RON
лв114.663234
1 SQUID MEME(GAME) ל SEK
kr252.840357
1 SQUID MEME(GAME) ל BGN
лв44.121567
1 SQUID MEME(GAME) ל HUF
Ft9,007.668894
1 SQUID MEME(GAME) ל CZK
556.671507
1 SQUID MEME(GAME) ל KWD
د.ك8.0581305
1 SQUID MEME(GAME) ל ILS
88.771536
1 SQUID MEME(GAME) ל AOA
Kz24,083.770557
1 SQUID MEME(GAME) ל BHD
.د.ب9.9603777
1 SQUID MEME(GAME) ל BMD
$26.4201
1 SQUID MEME(GAME) ל DKK
kr169.08864
1 SQUID MEME(GAME) ל HNL
L691.678218
1 SQUID MEME(GAME) ל MUR
1,214.531997
1 SQUID MEME(GAME) ל NAD
$465.786363
1 SQUID MEME(GAME) ל NOK
kr267.899814
1 SQUID MEME(GAME) ל NZD
$44.91417
1 SQUID MEME(GAME) ל PAB
B/.26.4201
1 SQUID MEME(GAME) ל PGK
K109.907616
1 SQUID MEME(GAME) ל QAR
ر.ق96.169164
1 SQUID MEME(GAME) ל RSD
дин.2,657.333658

SQUID MEME מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SQUID MEME, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSQUID MEME הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SQUID MEME

כמה שווה SQUID MEME (GAME) היום?
החי GAMEהמחיר ב USD הוא 26.4201 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GAME ל USD?
המחיר הנוכחי של GAME ל USD הוא $ 26.4201. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SQUID MEME?
שווי השוק של GAME הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GAME?
ההיצע במחזור של GAME הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GAME?
‏‏GAME השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GAME?
GAME ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GAME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GAME הוא $ 22.10K USD.
האם GAME יעלה השנה?
GAME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GAME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:08:05 (UTC+8)

