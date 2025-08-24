SQUID MEME (GAME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 26.4201. במהלך 24 השעות האחרונות, GAME נסחר בטווח שבין שפל של $ 25.1354 לבין שיא של $ 27.4722, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAME השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, +0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SQUID MEME (GAME) מידע שוק
$ 22.10K
$ 22.10K
$ 12.05B
$ 12.05B
456,000,000
456,000,000
TONCOIN
שווי השוק הנוכחי של SQUID MEME הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.10K. ההיצע במחזור של GAME הוא --, עם היצע כולל של 456000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.05B.
SQUID MEME (GAME) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SQUID MEMEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.199278
+0.76%
30 ימים
$ +5.4201
+25.81%
60 ימים
$ +26.2951
+21,036.08%
90 ימים
$ +26.2951
+21,036.08%
SQUID MEME שינוי מחיר היום
היום,GAME רשם שינוי של $ +0.199278 (+0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SQUID MEME שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +5.4201 (+25.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SQUID MEME שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GAME ראה שינוי של $ +26.2951 (+21,036.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SQUID MEME שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +26.2951 (+21,036.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SQUID MEME (GAME)?
Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.
SQUID MEME זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SQUID MEMEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGAME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SQUID MEMEאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSQUID MEME לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
SQUID MEMEתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה SQUID MEME (GAME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SQUID MEME (GAME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SQUID MEME.
הבנת הטוקנומיקה של SQUID MEME (GAME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GAME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות SQUID MEME (GAME)
מחפש איך לקנותSQUID MEME? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SQUID MEMEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
