FITTED מחיר היום

מחיר FITTED (FITTED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FITTED ל USD הוא $ 0 לכל FITTED.

FITTED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,115, עם היצע במחזור של 999.96M FITTED. ב‑24 השעות האחרונות, FITTED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FITTED נע ב +2.89% בשעה האחרונה ו -7.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FITTED (FITTED) מידע שוק

שווי שוק $ 41.12K$ 41.12K $ 41.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.12K$ 41.12K $ 41.12K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,962,597.8133091 999,962,597.8133091 999,962,597.8133091

שווי השוק הנוכחי של FITTED הוא $ 41.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FITTED הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999962597.8133091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.12K.