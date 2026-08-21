FalkorDB מחיר היום

מחיר FalkorDB (FLKR) בזמן אמת היום הוא $ 0.056871, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLKR ל USD הוא $ 0.056871 לכל FLKR.

FalkorDB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,435, עם היצע במחזור של 499.99K FLKR. ב‑24 השעות האחרונות, FLKR סחר בין $ 0.056781 (נמוך) ל $ 0.057607 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.053091.

ביצועים לטווח קצר, FLKR נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +4.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 157.21.

FalkorDB (FLKR) מידע שוק

שווי שוק $ 28.44K$ 28.44K $ 28.44K נפח (24 שעות) $ 157.21$ 157.21 $ 157.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.44K$ 28.44K $ 28.44K אספקת מחזור 499.99K 499.99K 499.99K אספקה כוללת 499,985.897582 499,985.897582 499,985.897582

שווי השוק הנוכחי של FalkorDB הוא $ 28.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.21. ההיצע במחזור של FLKR הוא 499.99K, עם היצע כולל של 499985.897582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.44K.