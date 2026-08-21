Deployr מחיר היום

מחיר Deployr (DEPLOYR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEPLOYR ל USD הוא $ 0 לכל DEPLOYR.

Deployr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,086.46, עם היצע במחזור של 97.49M DEPLOYR. ב‑24 השעות האחרונות, DEPLOYR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00265165, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEPLOYR נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -18.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.22K.

Deployr (DEPLOYR) מידע שוק

שווי שוק $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K נפח (24 שעות) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.09K$ 11.09K $ 11.09K אספקת מחזור 97.49M 97.49M 97.49M אספקה כוללת 97,494,730.61247693 97,494,730.61247693 97,494,730.61247693

שווי השוק הנוכחי של Deployr הוא $ 11.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.22K. ההיצע במחזור של DEPLOYR הוא 97.49M, עם היצע כולל של 97494730.61247693. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.09K.