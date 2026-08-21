Cyclo cyWETH מחיר היום

מחיר Cyclo cyWETH (CYWETH) בזמן אמת היום הוא $ 0.311175, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYWETH ל USD הוא $ 0.311175 לכל CYWETH.

Cyclo cyWETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,673, עם היצע במחזור של 105.00K CYWETH. ב‑24 השעות האחרונות, CYWETH סחר בין $ 0.310748 (נמוך) ל $ 0.311345 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.679462, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.171952.

ביצועים לטווח קצר, CYWETH נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.59.

Cyclo cyWETH (CYWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 32.67K$ 32.67K $ 32.67K נפח (24 שעות) $ 24.59$ 24.59 $ 24.59 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.67K$ 32.67K $ 32.67K אספקת מחזור 105.00K 105.00K 105.00K אספקה כוללת 104,997.3765698603 104,997.3765698603 104,997.3765698603

שווי השוק הנוכחי של Cyclo cyWETH הוא $ 32.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.59. ההיצע במחזור של CYWETH הוא 105.00K, עם היצע כולל של 104997.3765698603. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.67K.