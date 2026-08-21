Cratos מחיר היום

מחיר Cratos (CRTS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRTS ל USD הוא $ 0 לכל CRTS.

Cratos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,342,040, עם היצע במחזור של 79.72B CRTS. ב‑24 השעות האחרונות, CRTS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00747511, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CRTS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +4.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cratos (CRTS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M אספקת מחזור 79.72B 79.72B 79.72B אספקה כוללת 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cratos הוא $ 3.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRTS הוא 79.72B, עם היצע כולל של 96299900000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.04M.