Convertible JPY Token (CJPY) מידע על מחיר (USD)

Convertible JPY Token (CJPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00624101. במהלך 24 השעות האחרונות, CJPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00621357 לבין שיא של $ 0.00641868, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CJPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00736362, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00460559.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CJPY השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -2.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Convertible JPY Token (CJPY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Convertible JPY Token הוא $ 1.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CJPY הוא 212.62M, עם היצע כולל של 212623613.256298. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.