PlaysOut מחיר היום

מחיר PlaysOut (PLAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.02828, עם שינוי של 1.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLAY ל USD הוא $ 0.02828 לכל PLAY.

PlaysOut כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PLAY. ב‑24 השעות האחרונות, PLAY סחר בין $ 0.02729 (נמוך) ל $ 0.02922 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PLAY נע ב -0.46% בשעה האחרונה ו +14.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 302.04K.

PlaysOut (PLAY) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 302.04K$ 302.04K $ 302.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.40M$ 141.40M $ 141.40M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

