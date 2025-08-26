Chad Grammatical Model Launch מחיר (PEMDAS)
Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEMDAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEMDASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEMDAS השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Chad Grammatical Model Launch הוא $ 101.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEMDAS הוא 999.53M, עם היצע כולל של 999532905.565034. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.34K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Chad Grammatical Model Launchל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChad Grammatical Model Launch ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChad Grammatical Model Launch ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chad Grammatical Model Launchל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.78%
|30 ימים
|$ 0
|+85.61%
|60 ימים
|$ 0
|+40.64%
|90 ימים
|$ 0
|--
$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
