עוד על PEMDAS

PEMDAS מידע על מחיר

PEMDAS אתר רשמי

PEMDAS טוקניומיקה

PEMDAS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Chad Grammatical Model Launch סֵמֶל

Chad Grammatical Model Launch מחיר (PEMDAS)

לא רשום

1 PEMDAS ל USDמחיר חי:

$0.00010141
$0.00010141$0.00010141
-9.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:34:35 (UTC+8)

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-9.78%

+30.40%

+30.40%

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEMDAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEMDASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEMDAS השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) מידע שוק

$ 101.34K
$ 101.34K$ 101.34K

--
----

$ 101.34K
$ 101.34K$ 101.34K

999.53M
999.53M 999.53M

999,532,905.565034
999,532,905.565034 999,532,905.565034

שווי השוק הנוכחי של Chad Grammatical Model Launch הוא $ 101.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEMDAS הוא 999.53M, עם היצע כולל של 999532905.565034. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.34K.

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chad Grammatical Model Launchל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChad Grammatical Model Launch ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChad Grammatical Model Launch ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chad Grammatical Model Launchל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.78%
30 ימים$ 0+85.61%
60 ימים$ 0+40.64%
90 ימים$ 0--

מה זהChad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) משאב

האתר הרשמי

Chad Grammatical Model Launchתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chad Grammatical Model Launch.

בדוק את Chad Grammatical Model Launch תחזית המחיר עכשיו‏!

PEMDAS למטבעות מקומיים

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEMDAS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

כמה שווה Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) היום?
החי PEMDASהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEMDAS ל USD?
המחיר הנוכחי של PEMDAS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chad Grammatical Model Launch?
שווי השוק של PEMDAS הוא $ 101.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEMDAS?
ההיצע במחזור של PEMDAS הוא 999.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEMDAS?
‏‏PEMDAS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEMDAS?
PEMDAS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEMDAS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEMDAS הוא -- USD.
האם PEMDAS יעלה השנה?
PEMDAS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEMDAS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:34:35 (UTC+8)

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.