טוקני כרייה סלולרית מובילים לפי שווי שוק

פרויקטי כרייה סלולרית מאפשרים למשתמשים לכרות או להרוויח מטבעות קריפטו ישירות דרך אפליקציות סמארטפון ללא צורך בחומרה עתירת אנרגיה. רשתות אלו מתמקדות בנגישות רחבה באמצעות שימוש במעבדים ניידים או מנגנוני הוכחת מעורבות. טוקנים בתחום זה מדגישים לעיתים קרובות צמיחה מהירה במספר המשתמשים, תשתית צומת קלה והשתתפות רשת כוללת.