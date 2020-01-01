קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם

טוקני כרייה סלולרית מובילים לפי שווי שוק

פרויקטי כרייה סלולרית מאפשרים למשתמשים לכרות או להרוויח מטבעות קריפטו ישירות דרך אפליקציות סמארטפון ללא צורך בחומרה עתירת אנרגיה. רשתות אלו מתמקדות בנגישות רחבה באמצעות שימוש במעבדים ניידים או מנגנוני הוכחת מעורבות. טוקנים בתחום זה מדגישים לעיתים קרובות צמיחה מהירה במספר המשתמשים, תשתית צומת קלה והשתתפות רשת כוללת.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.09276
+0.81%
+4.24%
+4.09%
$ 999.43M
$ 3.06M
2
ORE
ORE
ORE
$ 70.87
+1.90%
+0.01%
+17.61%
$ 34.29M
$ 1.23M
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.184774
-2.30%
-0.06%
-2.35%
$ 14.92M
$ 1.70K
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.00946164
+0.29%
--
+6.84%
$ 4.92M
$ 25.81
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00487
+0.41%
+13.08%
+17.76%
$ 2.68M
$ 1.06M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.00030285
-0.29%
+0.05%
+20.84%
$ 787.39K
$ 363.17
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.006018
+0.55%
+7.96%
+34.51%
$ 631.94K
$ 4.32M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2.79E-6
0.00%
-1.50%
0.00%
$ 40.18K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 2.17E-6
0.00%
-29.60%
-29.55%
$ 26.27K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.05278
+0.19%
+0.08%
+11.87%
$ 19.15K
$ 195.68
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000097
-2.02%
+4.30%
+7.78%
--
$ 74.00M

שאלות נפוצות

מה כוללת קטגוריית הקריפטו של כרייה סלולרית?
קטגוריית הכרייה הסלולרית כוללת פרויקטי בלוקצ'יין המאפשרים למשתמשים להרוויח מטבעות קריפטו ישירות דרך אפליקציות סמארטפון, ללא צורך בחומרת כרייה יקרה או עתירת אנרגיה.
כיצד רשתות כרייה סלולרית מאבטחות את הבלוקצ'יינים שלהן ללא כורים מסורתיים?
במקום כרייה חישובית מסורתית, רשתות כרייה סלולרית משתמשות בדרך כלל במנגנוני קונצנזוס קלים כמו Proof of Engagement או Proof of Stake, ומתבססות על בסיס משתמשים גדול ומפוזר גלובלית.
מהי המטרה העיקרית של פרויקטי קריפטו בקטגוריית כרייה סלולרית?
המטרה העיקרית של פרויקטי כרייה סלולרית היא להשיג אימוץ גלובלי רחב וליצור כלכלות דיגיטליות כוללות על ידי הורדה משמעותית של מחסום הכניסה הטכנולוגי עבור משתמשי סמארטפון יומיומיים.
מהן הביקורות הנפוצות על טוקני כרייה סלולרית?
ביקורות נפוצות על טוקני כרייה סלולרית כוללות חוסר בשימושיות ברורה לטוקנים שנכרו, עיכובים משמעותיים בהשקת הרשת הראשית והסיכון שהאפליקציות הסלולריות משמשות בעיקר למונטיזציה של נתוני משתמשים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום כרייה ניידת יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.