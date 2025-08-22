Chirp (CHIRP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06808. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06501 לבין שיא של $ 0.07158, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2987247302799139, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.022689957372201676.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIRP השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -2.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Chirp (CHIRP) מידע שוק
No.1407
$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M
$ 12.21K
$ 12.21K$ 12.21K
$ 20.42M
$ 20.42M$ 20.42M
76.46M
76.46M 76.46M
300,000,000
300,000,000 300,000,000
37,350,000
37,350,000 37,350,000
25.48%
SUI
שווי השוק הנוכחי של Chirp הוא $ 5.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.21K. ההיצע במחזור של CHIRP הוא 76.46M, עם היצע כולל של 37350000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.42M.
Chirp (CHIRP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Chirpהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0015884
-2.28%
30 ימים
$ -0.01393
-16.99%
60 ימים
$ -0.01027
-13.11%
90 ימים
$ -0.06757
-49.82%
Chirp שינוי מחיר היום
היום,CHIRP רשם שינוי של $ -0.0015884 (-2.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Chirp שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01393 (-16.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Chirp שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHIRP ראה שינוי של $ -0.01027 (-13.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Chirp שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.06757 (-49.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chirp (CHIRP)?
Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.
Chirp זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chirpההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCHIRP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chirpאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChirp לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Chirpתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Chirp (CHIRP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chirp (CHIRP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chirp.
הבנת הטוקנומיקה של Chirp (CHIRP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHIRP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Chirp (CHIRP)
מחפש איך לקנותChirp? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chirpב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.