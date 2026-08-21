Athene Network מחיר היום

מחיר Athene Network (ATN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATN ל USD הוא $ 0 לכל ATN.

Athene Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,271, עם היצע במחזור של 12.10B ATN. ב‑24 השעות האחרונות, ATN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.270115, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ATN נע ב -- בשעה האחרונה ו -29.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Athene Network (ATN) מידע שוק

שווי שוק $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K אספקת מחזור 12.10B 12.10B 12.10B אספקה כוללת 12,100,000,000.0 12,100,000,000.0 12,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Athene Network הוא $ 26.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATN הוא 12.10B, עם היצע כולל של 12100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.27K.