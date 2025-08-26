Sallar (ALL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00501104$ 0.00501104 $ 0.00501104 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.82% שינוי מחיר (1D) -10.79% שינוי מחיר (7D) -12.55% שינוי מחיר (7D) -12.55%

Sallar (ALL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00501104, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALL השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -10.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sallar (ALL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M אספקת מחזור 2.60B 2.60B 2.60B אספקה כוללת 2,599,977,988.182097 2,599,977,988.182097 2,599,977,988.182097

שווי השוק הנוכחי של Sallar הוא $ 1.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALL הוא 2.60B, עם היצע כולל של 2599977988.182097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.93M.