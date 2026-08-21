ALTDeer מחיר היום

מחיר ALTDeer (ALT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00935582, עם שינוי של 3.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALT ל USD הוא $ 0.00935582 לכל ALT.

ALTDeer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,865,344, עם היצע במחזור של 520.20M ALT. ב‑24 השעות האחרונות, ALT סחר בין $ 0.00904279 (נמוך) ל $ 0.00945687 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.239875, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00385453.

ביצועים לטווח קצר, ALT נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +2.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.52.

ALTDeer (ALT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M נפח (24 שעות) $ 25.52$ 25.52 $ 25.52 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M אספקת מחזור 520.20M 520.20M 520.20M אספקה כוללת 521,000,000.0 521,000,000.0 521,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ALTDeer הוא $ 4.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.52. ההיצע במחזור של ALT הוא 520.20M, עם היצע כולל של 521000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.87M.