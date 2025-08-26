Ore (ORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 13.77 $ 13.77 $ 13.77 24 שעות נמוך $ 15.94 $ 15.94 $ 15.94 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 13.77$ 13.77 $ 13.77 גבוה 24 שעות $ 15.94$ 15.94 $ 15.94 שיא כל הזמנים $ 1,451.62$ 1,451.62 $ 1,451.62 המחיר הנמוך ביותר $ 8.58$ 8.58 $ 8.58 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.78% שינוי מחיר (1D) -8.89% שינוי מחיר (7D) +8.09% שינוי מחיר (7D) +8.09%

Ore (ORE) המחיר בזמן אמת של הוא $14.03. במהלך 24 השעות האחרונות, ORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.77 לבין שיא של $ 15.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,451.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.58.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORE השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -8.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ore (ORE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.52M$ 5.52M $ 5.52M אספקת מחזור 396.94K 396.94K 396.94K אספקה כוללת 396,944.6583755465 396,944.6583755465 396,944.6583755465

שווי השוק הנוכחי של Ore הוא $ 5.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORE הוא 396.94K, עם היצע כולל של 396944.6583755465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.52M.