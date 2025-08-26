Scala (XLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001466 $ 0.00001466 $ 0.00001466 24 שעות נמוך $ 0.00001545 $ 0.00001545 $ 0.00001545 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001466$ 0.00001466 $ 0.00001466 גבוה 24 שעות $ 0.00001545$ 0.00001545 $ 0.00001545 שיא כל הזמנים $ 0.00352308$ 0.00352308 $ 0.00352308 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000503$ 0.00000503 $ 0.00000503 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -4.01% שינוי מחיר (7D) -9.06% שינוי מחיר (7D) -9.06%

Scala (XLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001467. במהלך 24 השעות האחרונות, XLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001466 לבין שיא של $ 0.00001545, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00352308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000503.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XLA השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scala (XLA) מידע שוק

שווי שוק $ 206.11K$ 206.11K $ 206.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 14.05B 14.05B 14.05B אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Scala הוא $ 206.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XLA הוא 14.05B, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.