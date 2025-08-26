עוד על VRSC

VRSC מידע על מחיר

VRSC אתר רשמי

VRSC טוקניומיקה

VRSC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Verus סֵמֶל

Verus מחיר (VRSC)

לא רשום

1 VRSC ל USDמחיר חי:

$1.99
$1.99$1.99
-2.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Verus (VRSC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:58:36 (UTC+8)

Verus (VRSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.97
$ 1.97$ 1.97
24 שעות נמוך
$ 2.05
$ 2.05$ 2.05
גבוה 24 שעות

$ 1.97
$ 1.97$ 1.97

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 6.74
$ 6.74$ 6.74

$ 0.00177843
$ 0.00177843$ 0.00177843

+0.10%

-2.77%

-5.10%

-5.10%

Verus (VRSC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.99. במהלך 24 השעות האחרונות, VRSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.97 לבין שיא של $ 2.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VRSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00177843.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VRSC השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -2.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verus (VRSC) מידע שוק

$ 157.74M
$ 157.74M$ 157.74M

--
----

$ 157.74M
$ 157.74M$ 157.74M

79.21M
79.21M 79.21M

79,212,967.72166274
79,212,967.72166274 79,212,967.72166274

שווי השוק הנוכחי של Verus הוא $ 157.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VRSC הוא 79.21M, עם היצע כולל של 79212967.72166274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 157.74M.

Verus (VRSC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Verusל USDהיה $ -0.056862981417884.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVerus ל USDהיה . $ +0.0377095050.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVerus ל USDהיה $ -0.2111646710.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Verusל USDהיה $ -0.7872590911913944.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.056862981417884-2.77%
30 ימים$ +0.0377095050+1.89%
60 ימים$ -0.2111646710-10.61%
90 ימים$ -0.7872590911913944-28.34%

מה זהVerus (VRSC)

Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Verus (VRSC) משאב

האתר הרשמי

Verusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Verus (VRSC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Verus (VRSC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Verus.

בדוק את Verus תחזית המחיר עכשיו‏!

VRSC למטבעות מקומיים

Verus (VRSC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Verus (VRSC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VRSC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Verus (VRSC)

כמה שווה Verus (VRSC) היום?
החי VRSCהמחיר ב USD הוא 1.99 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VRSC ל USD?
המחיר הנוכחי של VRSC ל USD הוא $ 1.99. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Verus?
שווי השוק של VRSC הוא $ 157.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VRSC?
ההיצע במחזור של VRSC הוא 79.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VRSC?
‏‏VRSC השיג מחיר שיא (ATH) של 6.74 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VRSC?
VRSC ‏‏רשם מחירATL של 0.00177843 USD.
מהו נפח המסחר של VRSC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VRSC הוא -- USD.
האם VRSC יעלה השנה?
VRSC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VRSC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:58:36 (UTC+8)

Verus (VRSC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.