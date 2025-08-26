Verus (VRSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.97 גבוה 24 שעות $ 2.05 שיא כל הזמנים $ 6.74 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00177843 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -2.77% שינוי מחיר (7D) -5.10%

Verus (VRSC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.99. במהלך 24 השעות האחרונות, VRSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.97 לבין שיא של $ 2.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VRSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.74, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00177843.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VRSC השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -2.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verus (VRSC) מידע שוק

שווי שוק $ 157.74M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 157.74M אספקת מחזור 79.21M אספקה כוללת 79,212,967.72166274

שווי השוק הנוכחי של Verus הוא $ 157.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VRSC הוא 79.21M, עם היצע כולל של 79212967.72166274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 157.74M.