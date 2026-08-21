Ice Open Network מחיר היום

מחיר Ice Open Network (ION) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0001, עם שינוי של 4.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ION ל ILS הוא ₪ 0.0001 לכל ION.

Ice Open Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ION. ב‑24 השעות האחרונות, ION סחר בין ₪ 0.000092 (נמוך) ל ₪ 0.000103 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ION נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +8.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 5.24K.

Ice Open Network (ION) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 5.24K₪ 5.24K ₪ 5.24K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 355.57K₪ 355.57K ₪ 355.57K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Ice Open Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 5.24K. ההיצע במחזור של ION הוא --, עם היצע כולל של 3555728247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 355.57K.