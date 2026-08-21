Build4 מחיר היום

מחיר Build4 (B4) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ B4 ל USD הוא $ 0 לכל B4.

Build4 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,343.01, עם היצע במחזור של 403.38M B4. ב‑24 השעות האחרונות, B4 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0018319, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, B4 נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו -8.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Build4 (B4) מידע שוק

שווי שוק $ 15.34K$ 15.34K $ 15.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.04K$ 38.04K $ 38.04K אספקת מחזור 403.38M 403.38M 403.38M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Build4 הוא $ 15.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של B4 הוא 403.38M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.04K.