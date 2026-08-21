budi מחיר היום

מחיר budi (BUDI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 18.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUDI ל USD הוא $ 0 לכל BUDI.

budi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,528.27, עם היצע במחזור של 973.07M BUDI. ב‑24 השעות האחרונות, BUDI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUDI נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -58.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

budi (BUDI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K אספקת מחזור 973.07M 973.07M 973.07M אספקה כוללת 973,070,045.171063 973,070,045.171063 973,070,045.171063

שווי השוק הנוכחי של budi הוא $ 13.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUDI הוא 973.07M, עם היצע כולל של 973070045.171063. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.53K.