Bitcoin Treasury Machine (BTM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00001486 גבוה 24 שעות $ 0.00001605 שיא כל הזמנים $ 0.00201157 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000902 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -5.92% שינוי מחיר (7D) +4.33%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000151. במהלך 24 השעות האחרונות, BTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001486 לבין שיא של $ 0.00001605, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00201157, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTM השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) מידע שוק

שווי שוק $ 15.07K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.07K אספקת מחזור 998.05M אספקה כוללת 998,046,062.8779463

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Treasury Machine הוא $ 15.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTM הוא 998.05M, עם היצע כולל של 998046062.8779463. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.07K.