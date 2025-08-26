עוד על BTM

Bitcoin Treasury Machine סֵמֶל

Bitcoin Treasury Machine מחיר (BTM)

לא רשום

1 BTM ל USDמחיר חי:

--
----
-5.20%1D
Bitcoin Treasury Machine (BTM) טבלת מחירים חיה
Bitcoin Treasury Machine (BTM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001486
24 שעות נמוך
$ 0.00001605
גבוה 24 שעות

$ 0.00001486
$ 0.00001605
$ 0.00201157
$ 0.00000902
+0.55%

-5.92%

+4.33%

+4.33%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000151. במהלך 24 השעות האחרונות, BTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001486 לבין שיא של $ 0.00001605, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00201157, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTM השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -5.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) מידע שוק

$ 15.07K
--
$ 15.07K
998.05M
998,046,062.8779463
שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Treasury Machine הוא $ 15.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTM הוא 998.05M, עם היצע כולל של 998046062.8779463. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.07K.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Treasury Machineל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Treasury Machine ל USDהיה . $ -0.0000000278.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Treasury Machine ל USDהיה $ +0.0000039225.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Treasury Machineל USDהיה $ -0.000000130050851806096.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.92%
30 ימים$ -0.0000000278-0.18%
60 ימים$ +0.0000039225+25.98%
90 ימים$ -0.000000130050851806096-0.85%

מה זהBitcoin Treasury Machine (BTM)

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Treasury Machineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Treasury Machine (BTM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Treasury Machine (BTM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Treasury Machine.

בדוק את Bitcoin Treasury Machine תחזית המחיר עכשיו‏!

BTM למטבעות מקומיים

Bitcoin Treasury Machine (BTM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Treasury Machine (BTM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Treasury Machine (BTM)

כמה שווה Bitcoin Treasury Machine (BTM) היום?
החי BTMהמחיר ב USD הוא 0.0000151 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTM ל USD?
המחיר הנוכחי של BTM ל USD הוא $ 0.0000151. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Treasury Machine?
שווי השוק של BTM הוא $ 15.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTM?
ההיצע במחזור של BTM הוא 998.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTM?
‏‏BTM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00201157 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTM?
BTM ‏‏רשם מחירATL של 0.00000902 USD.
מהו נפח המסחר של BTM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTM הוא -- USD.
האם BTM יעלה השנה?
BTM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

