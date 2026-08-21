Belong מחיר היום

מחיר Belong (LONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LONG ל USD הוא $ 0 לכל LONG.

Belong כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,020, עם היצע במחזור של 70.97M LONG. ב‑24 השעות האחרונות, LONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.116965, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LONG נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו +4.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.40K.

Belong (LONG) מידע שוק

שווי שוק $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K נפח (24 שעות) $ 4.40K$ 4.40K $ 4.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 359.53K$ 359.53K $ 359.53K אספקת מחזור 70.97M 70.97M 70.97M אספקה כוללת 750,000,000.0 750,000,000.0 750,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Belong הוא $ 34.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.40K. ההיצע במחזור של LONG הוא 70.97M, עם היצע כולל של 750000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.53K.