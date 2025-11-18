Base Velocimeter מחיר היום

מחיר Base Velocimeter (BVM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00206256, עם שינוי של 1.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BVM ל USD הוא $ 0.00206256 לכל BVM.

Base Velocimeter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,197.5, עם היצע במחזור של 5.91M BVM. ב‑24 השעות האחרונות, BVM סחר בין $ 0.00201957 (נמוך) ל $ 0.00206567 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.787331, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00138317.

ביצועים לטווח קצר, BVM נע ב -- בשעה האחרונה ו -34.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Base Velocimeter (BVM) מידע שוק

שווי שוק $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K אספקת מחזור 5.91M 5.91M 5.91M אספקה כוללת 15,145,615.22454775 15,145,615.22454775 15,145,615.22454775

