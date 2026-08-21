Axiom מחיר היום

מחיר Axiom (AXIOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AXIOM ל USD הוא $ 0 לכל AXIOM.

Axiom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,773, עם היצע במחזור של 100.00B AXIOM. ב‑24 השעות האחרונות, AXIOM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AXIOM נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו +22.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Axiom (AXIOM) מידע שוק

שווי שוק $ 66.77K$ 66.77K $ 66.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.77K$ 66.77K $ 66.77K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Axiom הוא $ 66.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXIOM הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.77K.