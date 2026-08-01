龙虾 מחיר היום

מחיר 龙虾 (龙虾) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.023775, עם שינוי של 12.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 龙虾 ל ILS הוא ₪ 0.023775 לכל 龙虾.

龙虾 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 龙虾. ב‑24 השעות האחרונות, 龙虾 סחר בין ₪ 0.020404 (נמוך) ל ₪ 0.023834 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 龙虾 נע ב +2.17% בשעה האחרונה ו +22.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 134.55K.

龙虾 (龙虾) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 134.55K₪ 134.55K ₪ 134.55K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של 龙虾 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 134.55K. ההיצע במחזור של 龙虾 הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.