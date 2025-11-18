AURO USDA מחיר היום

מחיר AURO USDA (USDA) בזמן אמת היום הוא $ 0.995689, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDA ל USD הוא $ 0.995689 לכל USDA.

AURO USDA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 230,660, עם היצע במחזור של 231.11K USDA. ב‑24 השעות האחרונות, USDA סחר בין $ 0.984743 (נמוך) ל $ 1.028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.953424.

ביצועים לטווח קצר, USDA נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AURO USDA (USDA) מידע שוק

שווי שוק $ 230.66K$ 230.66K $ 230.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.09M$ 10.09M $ 10.09M אספקת מחזור 231.11K 231.11K 231.11K אספקה כוללת 10,106,162.02835018 10,106,162.02835018 10,106,162.02835018

שווי השוק הנוכחי של AURO USDA הוא $ 230.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDA הוא 231.11K, עם היצע כולל של 10106162.02835018. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.09M.