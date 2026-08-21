Astroid מחיר היום

מחיר Astroid (ASTROID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTROID ל USD הוא $ 0 לכל ASTROID.

Astroid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,403, עם היצע במחזור של 1.00B ASTROID. ב‑24 השעות האחרונות, ASTROID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00122861, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ASTROID נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +49.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Astroid (ASTROID) מידע שוק

שווי שוק $ 24.40K$ 24.40K $ 24.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.40K$ 24.40K $ 24.40K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Astroid הוא $ 24.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTROID הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.40K.