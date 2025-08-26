עוד על ARXIV

arXiv סֵמֶל

arXiv מחיר (ARXIV)

1 ARXIV ל USDמחיר חי:

arXiv (ARXIV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:46:02 (UTC+8)

arXiv (ARXIV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.01506677
$ 0.01506677$ 0.01506677

+0.60%

-8.83%

+9.14%

+9.14%

arXiv (ARXIV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARXIV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARXIVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01506677, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARXIV השתנה ב +0.60% במהלך השעה האחרונה, -8.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

arXiv (ARXIV) מידע שוק

999.82M
999.82M 999.82M

999,820,923.509223
999,820,923.509223 999,820,923.509223

שווי השוק הנוכחי של arXiv הוא $ 50.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARXIV הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999820923.509223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.31K.

arXiv (ARXIV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של arXivל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלarXiv ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלarXiv ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של arXivל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.83%
30 ימים$ 0-8.83%
60 ימים$ 0-1.15%
90 ימים$ 0--

מה זהarXiv (ARXIV)

arXiv Terminal is a series of AI agents that aims to help manking navigate and synthesize insights from the growing volume of scientific literature. The system would process research papers across different fields, identify potential connections between findings, and suggest new research directions based on patterns in existing work. By combining machine learning with knowledge representation techniques, it seeks to assist human scientists in managing information overload and discovering cross-disciplinary insights.

arXivתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה arXiv (ARXIV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות arXiv (ARXIV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור arXiv.

בדוק את arXiv תחזית המחיר עכשיו‏!

ARXIV למטבעות מקומיים

arXiv (ARXIV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של arXiv (ARXIV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARXIV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על arXiv (ARXIV)

כמה שווה arXiv (ARXIV) היום?
החי ARXIVהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARXIV ל USD?
המחיר הנוכחי של ARXIV ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של arXiv?
שווי השוק של ARXIV הוא $ 50.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARXIV?
ההיצע במחזור של ARXIV הוא 999.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARXIV?
‏‏ARXIV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01506677 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARXIV?
ARXIV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ARXIV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARXIV הוא -- USD.
האם ARXIV יעלה השנה?
ARXIV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARXIV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:46:02 (UTC+8)

arXiv (ARXIV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

