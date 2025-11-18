Aquari מחיר היום

מחיר Aquari (AQUARI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00985935, עם שינוי של 7.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AQUARI ל USD הוא $ 0.00985935 לכל AQUARI.

Aquari כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,163,403, עם היצע במחזור של 118.00M AQUARI. ב‑24 השעות האחרונות, AQUARI סחר בין $ 0.00961914 (נמוך) ל $ 0.01076958 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01876426, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0044817.

ביצועים לטווח קצר, AQUARI נע ב +2.17% בשעה האחרונה ו -19.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aquari (AQUARI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 118.00M 118.00M 118.00M אספקה כוללת 118,000,000.0 118,000,000.0 118,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aquari הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQUARI הוא 118.00M, עם היצע כולל של 118000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.