Aquabank bTether מחיר היום

מחיר Aquabank bTether (BUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.001, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUSDT ל USD הוא $ 1.001 לכל BUSDT.

Aquabank bTether כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 328,012, עם היצע במחזור של 327.74K BUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, BUSDT סחר בין $ 0.99713 (נמוך) ל $ 1.002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.028, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.982483.

ביצועים לטווח קצר, BUSDT נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו +0.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 193.89K.

Aquabank bTether (BUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 328.01K$ 328.01K $ 328.01K נפח (24 שעות) $ 193.89K$ 193.89K $ 193.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 328.01K$ 328.01K $ 328.01K אספקת מחזור 327.74K 327.74K 327.74K אספקה כוללת 327,743.440314 327,743.440314 327,743.440314

שווי השוק הנוכחי של Aquabank bTether הוא $ 328.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 193.89K. ההיצע במחזור של BUSDT הוא 327.74K, עם היצע כולל של 327743.440314. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.01K.