Aquabank bCircle מחיר היום

מחיר Aquabank bCircle (BUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUSDC ל USD הוא $ 1.0 לכל BUSDC.

Aquabank bCircle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 218,698, עם היצע במחזור של 218.65K BUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, BUSDC סחר בין $ 0.999157 (נמוך) ל $ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.031, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.984008.

ביצועים לטווח קצר, BUSDC נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 544.45K.

Aquabank bCircle (BUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 218.70K$ 218.70K $ 218.70K נפח (24 שעות) $ 544.45K$ 544.45K $ 544.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.70K$ 218.70K $ 218.70K אספקת מחזור 218.65K 218.65K 218.65K אספקה כוללת 218,647.415454 218,647.415454 218,647.415454

שווי השוק הנוכחי של Aquabank bCircle הוא $ 218.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 544.45K. ההיצע במחזור של BUSDC הוא 218.65K, עם היצע כולל של 218647.415454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.70K.