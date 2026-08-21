AMD xStock מחיר היום

מחיר AMD xStock (AMDX) בזמן אמת היום הוא $ 469.89, עם שינוי של 0.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMDX ל USD הוא $ 469.89 לכל AMDX.

AMD xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,723,441, עם היצע במחזור של 7.91K AMDX. ב‑24 השעות האחרונות, AMDX סחר בין $ 460.54 (נמוך) ל $ 475.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 634.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 185.64.

ביצועים לטווח קצר, AMDX נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו -2.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 213.77K.

AMD xStock (AMDX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M נפח (24 שעות) $ 213.77K$ 213.77K $ 213.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.19M$ 164.19M $ 164.19M אספקת מחזור 7.91K 7.91K 7.91K אספקה כוללת 348,854.5742520289 348,854.5742520289 348,854.5742520289

שווי השוק הנוכחי של AMD xStock הוא $ 3.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 213.77K. ההיצע במחזור של AMDX הוא 7.91K, עם היצע כולל של 348854.5742520289. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.19M.