AgentOS מחיר היום

מחיר AgentOS (AGENTOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGENTOS ל USD הוא $ 0 לכל AGENTOS.

AgentOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 234,176, עם היצע במחזור של 100.00B AGENTOS. ב‑24 השעות האחרונות, AGENTOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGENTOS נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו +5.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AgentOS (AGENTOS) מידע שוק

שווי שוק $ 234.18K$ 234.18K $ 234.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 234.18K$ 234.18K $ 234.18K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AgentOS הוא $ 234.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENTOS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 234.18K.