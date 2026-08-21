AgentCraft מחיר היום

מחיר AgentCraft (AGENTCRAFT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGENTCRAFT ל USD הוא $ 0 לכל AGENTCRAFT.

AgentCraft כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,578.4, עם היצע במחזור של 100.00B AGENTCRAFT. ב‑24 השעות האחרונות, AGENTCRAFT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGENTCRAFT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AgentCraft (AGENTCRAFT) מידע שוק

שווי שוק $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של AgentCraft הוא $ 11.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENTCRAFT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.58K.