ADO Protocol (ADO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03082407 גבוה 24 שעות $ 0.03400073 שיא כל הזמנים $ 0.03507514 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -8.69% שינוי מחיר (7D) +0.40%

ADO Protocol (ADO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03089846. במהלך 24 השעות האחרונות, ADO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03082407 לבין שיא של $ 0.03400073, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03507514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADO השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -8.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ADO Protocol (ADO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.40M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.20M אספקת מחזור 400.00M אספקה כוללת 910,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ADO Protocol הוא $ 12.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADO הוא 400.00M, עם היצע כולל של 910000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.20M.