ADO Protocol סֵמֶל

ADO Protocol מחיר (ADO)

לא רשום

1 ADO ל USDמחיר חי:

-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ADO Protocol (ADO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:04:32 (UTC+8)

ADO Protocol (ADO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.18%

-8.69%

+0.40%

+0.40%

ADO Protocol (ADO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03089846. במהלך 24 השעות האחרונות, ADO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03082407 לבין שיא של $ 0.03400073, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03507514, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADO השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -8.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ADO Protocol (ADO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ADO Protocol הוא $ 12.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADO הוא 400.00M, עם היצע כולל של 910000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.20M.

ADO Protocol (ADO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ADO Protocolל USDהיה $ -0.00294277071768903.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלADO Protocol ל USDהיה . $ +0.0062334491.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלADO Protocol ל USDהיה $ +0.0652265131.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ADO Protocolל USDהיה $ +0.0237603596330191675.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00294277071768903-8.69%
30 ימים$ +0.0062334491+20.17%
60 ימים$ +0.0652265131+211.10%
90 ימים$ +0.0237603596330191675+332.87%

מה זהADO Protocol (ADO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ADO Protocol (ADO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ADO Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ADO Protocol (ADO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ADO Protocol (ADO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ADO Protocol.

בדוק את ADO Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ADO למטבעות מקומיים

ADO Protocol (ADO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ADO Protocol (ADO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ADO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ADO Protocol (ADO)

כמה שווה ADO Protocol (ADO) היום?
החי ADOהמחיר ב USD הוא 0.03089846 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ADO ל USD?
המחיר הנוכחי של ADO ל USD הוא $ 0.03089846. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ADO Protocol?
שווי השוק של ADO הוא $ 12.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ADO?
ההיצע במחזור של ADO הוא 400.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ADO?
‏‏ADO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03507514 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ADO?
ADO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ADO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ADO הוא -- USD.
האם ADO יעלה השנה?
ADO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ADO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:04:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.