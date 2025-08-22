Hamster Kombat (HMSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0007197. במהלך 24 השעות האחרונות, HMSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0007108 לבין שיא של $ 0.0007875, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HMSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.010042899226314997, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000638554676099346.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HMSTR השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -3.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hamster Kombat (HMSTR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Hamster Kombat הוא $ 46.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 790.42K. ההיצע במחזור של HMSTR הוא 64.38B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.97M.
Hamster Kombat (HMSTR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hamster Kombatהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000024638
-3.30%
30 ימים
$ -0.0001111
-13.38%
60 ימים
$ +0.000058
+8.76%
90 ימים
$ -0.0014463
-66.78%
Hamster Kombat שינוי מחיר היום
היום,HMSTR רשם שינוי של $ -0.000024638 (-3.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hamster Kombat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001111 (-13.38%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hamster Kombat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HMSTR ראה שינוי של $ +0.000058 (+8.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hamster Kombat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0014463 (-66.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hamster Kombat (HMSTR)?
Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.
Hamster Kombat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hamster Kombatההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHMSTR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hamster Kombatאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHamster Kombat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Hamster Kombatתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Hamster Kombat (HMSTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hamster Kombat (HMSTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hamster Kombat.
הבנת הטוקנומיקה של Hamster Kombat (HMSTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HMSTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Hamster Kombat (HMSTR)
מחפש איך לקנותHamster Kombat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hamster Kombatב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.