Magma Finance מחיר היום

מחיר Magma Finance (MAGMA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.23443, עם שינוי של 0.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAGMA ל ILS הוא ₪ 0.23443 לכל MAGMA.

Magma Finance כרגע מדורג במקום #343 לפי שווי שוק של ₪ 44.54M, עם היצע במחזור של 190.00M MAGMA. ב‑24 השעות האחרונות, MAGMA סחר בין ₪ 0.21249 (נמוך) ל ₪ 0.26274 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.705882908267392647, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2084291440362408628.

ביצועים לטווח קצר, MAGMA נע ב -0.98% בשעה האחרונה ו +27.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 756.41K.

Magma Finance (MAGMA) מידע שוק

דירוג No.343 שווי שוק ₪ 44.54M₪ 44.54M ₪ 44.54M נפח (24 שעות) ₪ 756.41K₪ 756.41K ₪ 756.41K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 234.43M₪ 234.43M ₪ 234.43M אספקת מחזור 190.00M 190.00M 190.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 19.00% בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של Magma Finance הוא ₪ 44.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 756.41K. ההיצע במחזור של MAGMA הוא 190.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 234.43M.