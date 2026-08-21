Whitebridge Network מחיר היום

מחיר Whitebridge Network (WBAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.002064, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WBAI ל ILS הוא ₪ 0.002064 לכל WBAI.

Whitebridge Network כרגע מדורג במקום #1954 לפי שווי שוק של ₪ 876.97K, עם היצע במחזור של 424.89M WBAI. ב‑24 השעות האחרונות, WBAI סחר בין ₪ 0.001877 (נמוך) ל ₪ 0.002076 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.2734856221200589317, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0031624482123505479.

ביצועים לטווח קצר, WBAI נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +29.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 59.36K.

Whitebridge Network (WBAI) מידע שוק

דירוג No.1954 שווי שוק ₪ 876.97K₪ 876.97K ₪ 876.97K נפח (24 שעות) ₪ 59.36K₪ 59.36K ₪ 59.36K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 2.06M₪ 2.06M ₪ 2.06M אספקת מחזור 424.89M 424.89M 424.89M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 42.48% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Whitebridge Network הוא ₪ 876.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 59.36K. ההיצע במחזור של WBAI הוא 424.89M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 2.06M.