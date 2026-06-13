Axelar מחיר היום

מחיר Axelar (WAXL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.04791, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAXL ל ILS הוא ₪ 0.04791 לכל WAXL.

Axelar כרגע מדורג במקום #376 לפי שווי שוק של ₪ 56.81M, עם היצע במחזור של 1.19B WAXL. ב‑24 השעות האחרונות, WAXL סחר בין ₪ 0.04221 (נמוך) ל ₪ 0.05039 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 7.758591944809809568, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1153866743940179308.

ביצועים לטווח קצר, WAXL נע ב -2.33% בשעה האחרונה ו +16.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 3.82K.

Axelar (WAXL) מידע שוק

דירוג No.376 שווי שוק ₪ 56.81M₪ 56.81M ₪ 56.81M נפח (24 שעות) ₪ 3.82K₪ 3.82K ₪ 3.82K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 59.59M₪ 59.59M ₪ 59.59M אספקת מחזור 1.19B 1.19B 1.19B אספקה כוללת 1,243,886,155.947924 1,243,886,155.947924 1,243,886,155.947924 נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Axelar הוא ₪ 56.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 3.82K. ההיצע במחזור של WAXL הוא 1.19B, עם היצע כולל של 1243886155.947924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 59.59M.