Programmable מחיר היום

מחיר Programmable (V4) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0004872, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ V4 ל ILS הוא ₪ 0.0004872 לכל V4.

Programmable כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- V4. ב‑24 השעות האחרונות, V4 סחר בין ₪ 0.0004048 (נמוך) ל ₪ 0.0005649 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, V4 נע ב +2.71% בשעה האחרונה ו -65.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 56.28K.

Programmable (V4) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 56.28K₪ 56.28K ₪ 56.28K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 487.20K₪ 487.20K ₪ 487.20K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Programmable הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 56.28K. ההיצע במחזור של V4 הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 487.20K.