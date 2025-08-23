עוד על UWON

UWON סֵמֶל

UWON מְחִיר(UWON)

1 UWON ל USDמחיר חי:

+7.54%1D
USD
UWON (UWON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:01:08 (UTC+8)

UWON (UWON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.09%

+7.54%

-0.49%

-0.49%

UWON (UWON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.248. במהלך 24 השעות האחרונות, UWON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2307 לבין שיא של $ 0.2571, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UWON השתנה ב +2.09% במהלך השעה האחרונה, +7.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UWON (UWON) מידע שוק

$ 2.68K
$ 2.68K$ 2.68K

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

NEAR

שווי השוק הנוכחי של UWON הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.68K. ההיצע במחזור של UWON הוא --, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.48M.

UWON (UWON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UWONהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.017395+7.54%
30 ימים$ -0.053-17.61%
60 ימים$ -0.05-16.78%
90 ימים$ -0.136-35.42%
UWON שינוי מחיר היום

היום,UWON רשם שינוי של $ +0.017395 (+7.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UWON שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.053 (-17.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UWON שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UWON ראה שינוי של $ -0.05 (-16.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UWON שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.136 (-35.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UWON (UWON)?

בדוק את UWON עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUWON (UWON)

This meme-coin is dedicated to the launch of the Case Boom game in Telegram Wallet. At the end of the game there was a funny bug when, instead of a box, there was an empty screen and the title YOU WON.

UWON זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UWONההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUWON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UWONאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUWON לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UWONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UWON (UWON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UWON (UWON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UWON.

בדוק את UWON תחזית המחיר עכשיו‏!

UWON (UWON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UWON (UWON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UWON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UWON (UWON)

מחפש איך לקנותUWON? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UWONב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UWON למטבעות מקומיים

UWON מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UWON, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרUWON הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UWON

כמה שווה UWON (UWON) היום?
החי UWONהמחיר ב USD הוא 0.248 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UWON ל USD?
המחיר הנוכחי של UWON ל USD הוא $ 0.248. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UWON?
שווי השוק של UWON הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UWON?
ההיצע במחזור של UWON הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UWON?
‏‏UWON השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UWON?
UWON ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של UWON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UWON הוא $ 2.68K USD.
האם UWON יעלה השנה?
UWON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UWON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:01:08 (UTC+8)

UWON (UWON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

