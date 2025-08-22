SUSHI (SUSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7773. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.774 לבין שיא של $ 0.8802, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.38225619, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.45326569085810975.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSHI השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -6.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SUSHI (SUSHI) מידע שוק
No.193
$ 214.65M
$ 214.65M$ 214.65M
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
$ 221.68M
$ 221.68M$ 221.68M
276.15M
276.15M 276.15M
285,195,141.7981629
285,195,141.7981629 285,195,141.7981629
ETH
שווי השוק הנוכחי של SUSHI הוא $ 214.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.85M. ההיצע במחזור של SUSHI הוא 276.15M, עם היצע כולל של 285195141.7981629. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 221.68M.
SUSHI (SUSHI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SUSHIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.058364
-6.99%
30 ימים
$ -0.1267
-14.02%
60 ימים
$ +0.1887
+32.05%
90 ימים
$ +0.0199
+2.62%
SUSHI שינוי מחיר היום
היום,SUSHI רשם שינוי של $ -0.058364 (-6.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SUSHI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1267 (-14.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SUSHI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUSHI ראה שינוי של $ +0.1887 (+32.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SUSHI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0199 (+2.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SUSHI (SUSHI)?
SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
SUSHI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SUSHIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSUSHI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUSHIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUSHI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
SUSHIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה SUSHI (SUSHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUSHI (SUSHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUSHI.
הבנת הטוקנומיקה של SUSHI (SUSHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUSHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות SUSHI (SUSHI)
מחפש איך לקנותSUSHI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SUSHIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.