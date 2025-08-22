עוד על SUSHI

SUSHI מְחִיר(SUSHI)

1 SUSHI ל USDמחיר חי:

$0.7766
$0.7766$0.7766
-6.99%1D
USD
SUSHI (SUSHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:32:46 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.774
$ 0.774$ 0.774
24 שעות נמוך
$ 0.8802
$ 0.8802$ 0.8802
גבוה 24 שעות

$ 0.774
$ 0.774$ 0.774

$ 0.8802
$ 0.8802$ 0.8802

$ 23.38225619
$ 23.38225619$ 23.38225619

$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975$ 0.45326569085810975

-1.19%

-6.99%

-2.23%

-2.23%

SUSHI (SUSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7773. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.774 לבין שיא של $ 0.8802, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.38225619, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.45326569085810975.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSHI השתנה ב -1.19% במהלך השעה האחרונה, -6.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUSHI (SUSHI) מידע שוק

No.193

$ 214.65M
$ 214.65M$ 214.65M

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 221.68M
$ 221.68M$ 221.68M

276.15M
276.15M 276.15M

285,195,141.7981629
285,195,141.7981629 285,195,141.7981629

ETH

שווי השוק הנוכחי של SUSHI הוא $ 214.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.85M. ההיצע במחזור של SUSHI הוא 276.15M, עם היצע כולל של 285195141.7981629. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 221.68M.

SUSHI (SUSHI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SUSHIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.058364-6.99%
30 ימים$ -0.1267-14.02%
60 ימים$ +0.1887+32.05%
90 ימים$ +0.0199+2.62%
SUSHI שינוי מחיר היום

היום,SUSHI רשם שינוי של $ -0.058364 (-6.99%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SUSHI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1267 (-14.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SUSHI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUSHI ראה שינוי של $ +0.1887 (+32.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SUSHI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0199 (+2.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SUSHI (SUSHI)?

בדוק את SUSHI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SUSHIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSUSHI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUSHIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUSHI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SUSHIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUSHI (SUSHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUSHI (SUSHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUSHI.

בדוק את SUSHI תחזית המחיר עכשיו‏!

SUSHI (SUSHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUSHI (SUSHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUSHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SUSHI (SUSHI)

מחפש איך לקנותSUSHI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SUSHIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SUSHI למטבעות מקומיים

1 SUSHI(SUSHI) ל VND
20,454.6495
1 SUSHI(SUSHI) ל AUD
A$1.197042
1 SUSHI(SUSHI) ל GBP
0.575202
1 SUSHI(SUSHI) ל EUR
0.660705
1 SUSHI(SUSHI) ל USD
$0.7773
1 SUSHI(SUSHI) ל MYR
RM3.26466
1 SUSHI(SUSHI) ל TRY
31.853754
1 SUSHI(SUSHI) ל JPY
¥114.2631
1 SUSHI(SUSHI) ל ARS
ARS$1,026.8133
1 SUSHI(SUSHI) ל RUB
62.65038
1 SUSHI(SUSHI) ל INR
68.052615
1 SUSHI(SUSHI) ל IDR
Rp12,537.095019
1 SUSHI(SUSHI) ל KRW
1,079.576424
1 SUSHI(SUSHI) ל PHP
44.111775
1 SUSHI(SUSHI) ל EGP
￡E.37.714596
1 SUSHI(SUSHI) ל BRL
R$4.228512
1 SUSHI(SUSHI) ל CAD
C$1.072674
1 SUSHI(SUSHI) ל BDT
93.695742
1 SUSHI(SUSHI) ל NGN
1,186.711683
1 SUSHI(SUSHI) ל COP
$3,109.2
1 SUSHI(SUSHI) ל ZAR
R.13.626069
1 SUSHI(SUSHI) ל UAH
31.838208
1 SUSHI(SUSHI) ל VES
Bs108.822
1 SUSHI(SUSHI) ל CLP
$745.4307
1 SUSHI(SUSHI) ל PKR
Rs218.584533
1 SUSHI(SUSHI) ל KZT
414.114348
1 SUSHI(SUSHI) ל THB
฿25.215612
1 SUSHI(SUSHI) ל TWD
NT$23.692104
1 SUSHI(SUSHI) ל AED
د.إ2.852691
1 SUSHI(SUSHI) ל CHF
Fr0.62184
1 SUSHI(SUSHI) ל HKD
HK$6.070713
1 SUSHI(SUSHI) ל AMD
֏294.316872
1 SUSHI(SUSHI) ל MAD
.د.م6.972381
1 SUSHI(SUSHI) ל MXN
$14.488872
1 SUSHI(SUSHI) ל SAR
ريال2.914875
1 SUSHI(SUSHI) ל PLN
2.829372
1 SUSHI(SUSHI) ל RON
лв3.357936
1 SUSHI(SUSHI) ל SEK
kr7.399896
1 SUSHI(SUSHI) ל BGN
лв1.298091
1 SUSHI(SUSHI) ל HUF
Ft264.383049
1 SUSHI(SUSHI) ל CZK
16.3233
1 SUSHI(SUSHI) ל KWD
د.ك0.2370765
1 SUSHI(SUSHI) ל ILS
2.627274
1 SUSHI(SUSHI) ל AOA
Kz708.563361
1 SUSHI(SUSHI) ל BHD
.د.ب0.2930421
1 SUSHI(SUSHI) ל BMD
$0.7773
1 SUSHI(SUSHI) ל DKK
kr4.959174
1 SUSHI(SUSHI) ל HNL
L20.155389
1 SUSHI(SUSHI) ל MUR
35.475972
1 SUSHI(SUSHI) ל NAD
$13.587204
1 SUSHI(SUSHI) ל NOK
kr7.866276
1 SUSHI(SUSHI) ל NZD
$1.32141
1 SUSHI(SUSHI) ל PAB
B/.0.7773
1 SUSHI(SUSHI) ל PGK
K3.249114
1 SUSHI(SUSHI) ל QAR
ر.ق2.806053
1 SUSHI(SUSHI) ל RSD
дин.77.901006

SUSHI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SUSHI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSUSHI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SUSHI

כמה שווה SUSHI (SUSHI) היום?
החי SUSHIהמחיר ב USD הוא 0.7773 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUSHI ל USD?
המחיר הנוכחי של SUSHI ל USD הוא $ 0.7773. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUSHI?
שווי השוק של SUSHI הוא $ 214.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUSHI?
ההיצע במחזור של SUSHI הוא 276.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUSHI?
‏‏SUSHI השיג מחיר שיא (ATH) של 23.38225619 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUSHI?
SUSHI ‏‏רשם מחירATL של 0.45326569085810975 USD.
מהו נפח המסחר של SUSHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUSHI הוא $ 1.85M USD.
האם SUSHI יעלה השנה?
SUSHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUSHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:32:46 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SUSHI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0.7773 USD

מסחרSUSHI

USDTSUSHI
$0.7766
$0.7766$0.7766
-6.97%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד