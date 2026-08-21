Sentism מחיר היום

מחיר Sentism (SENTIS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.20703, עם שינוי של 3.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SENTIS ל ILS הוא ₪ 0.20703 לכל SENTIS.

Sentism כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של ₪ 40.58M, עם היצע במחזור של 196.00M SENTIS. ב‑24 השעות האחרונות, SENTIS סחר בין ₪ 0.19661 (נמוך) ל ₪ 0.22045 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SENTIS נע ב +3.93% בשעה האחרונה ו -6.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 49.06K.

Sentism (SENTIS) מידע שוק

שווי שוק ₪ 40.58M₪ 40.58M ₪ 40.58M נפח (24 שעות) ₪ 49.06K₪ 49.06K ₪ 49.06K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 207.03M₪ 207.03M ₪ 207.03M אספקת מחזור 196.00M 196.00M 196.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 19.60% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Sentism הוא ₪ 40.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 49.06K. ההיצע במחזור של SENTIS הוא 196.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 207.03M.