Taiko סֵמֶל

Taiko מְחִיר(TAIKO)

1 TAIKO ל USDמחיר חי:

$0.4094
$0.4094$0.4094
-3.64%1D
USD
Taiko (TAIKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:44:47 (UTC+8)

Taiko (TAIKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4053
$ 0.4053$ 0.4053
24 שעות נמוך
$ 0.4408
$ 0.4408$ 0.4408
גבוה 24 שעות

$ 0.4053
$ 0.4053$ 0.4053

$ 0.4408
$ 0.4408$ 0.4408

$ 3.272762030531162
$ 3.272762030531162$ 3.272762030531162

$ 0.3438804476028733
$ 0.3438804476028733$ 0.3438804476028733

+0.59%

-3.64%

-6.18%

-6.18%

Taiko (TAIKO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.409. במהלך 24 השעות האחרונות, TAIKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4053 לבין שיא של $ 0.4408, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAIKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.272762030531162, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3438804476028733.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAIKO השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taiko (TAIKO) מידע שוק

No.455

$ 73.06M
$ 73.06M$ 73.06M

$ 100.41K
$ 100.41K$ 100.41K

$ 409.00M
$ 409.00M$ 409.00M

178.62M
178.62M 178.62M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.86%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Taiko הוא $ 73.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.41K. ההיצע במחזור של TAIKO הוא 178.62M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 409.00M.

Taiko (TAIKO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Taikoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.015465-3.64%
30 ימים$ -0.0981-19.35%
60 ימים$ +0.0449+12.33%
90 ימים$ -0.3051-42.73%
Taiko שינוי מחיר היום

היום,TAIKO רשם שינוי של $ -0.015465 (-3.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Taiko שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0981 (-19.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Taiko שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAIKO ראה שינוי של $ +0.0449 (+12.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Taiko שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3051 (-42.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Taiko (TAIKO)?

בדוק את Taiko עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTaiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Taikoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTAIKO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Taikoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTaiko לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Taikoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Taiko (TAIKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Taiko (TAIKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Taiko.

בדוק את Taiko תחזית המחיר עכשיו‏!

Taiko (TAIKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Taiko (TAIKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAIKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Taiko (TAIKO)

מחפש איך לקנותTaiko? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Taikoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TAIKO למטבעות מקומיים

Taiko מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Taiko, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTaiko הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Taiko

כמה שווה Taiko (TAIKO) היום?
החי TAIKOהמחיר ב USD הוא 0.409 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAIKO ל USD?
המחיר הנוכחי של TAIKO ל USD הוא $ 0.409. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Taiko?
שווי השוק של TAIKO הוא $ 73.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAIKO?
ההיצע במחזור של TAIKO הוא 178.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAIKO?
‏‏TAIKO השיג מחיר שיא (ATH) של 3.272762030531162 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAIKO?
TAIKO ‏‏רשם מחירATL של 0.3438804476028733 USD.
מהו נפח המסחר של TAIKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAIKO הוא $ 100.41K USD.
האם TAIKO יעלה השנה?
TAIKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAIKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:44:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

