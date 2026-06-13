Sandbox (SAND) תחזית מחיר 2026-2050
קבל Sandbox תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה SAND עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.
*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.
|מחיר נוכחי
|SAND ב 2027
|SAND ב 2028
|SAND ב 2029
|SAND ב 2030
|$0.05169
|$0.0542745
|$0.056988225
|$0.059837636250000006
|$0.0628295180625
לטווח קצר Sandbox תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום
בהתבסס על נתוני התחזית הנוכחיים, המודל צופה מסלול מחיר לטווח קצר במהלך 30 הימים הקרובים. הטבלה שלהלן מפרטת את רמות המחיר הצפויות להיום, למחר, לשבוע זה ולטווח של 30 יום.
- June 13, 2026(הַיוֹם)$ 0.051690.00%
- June 14, 2026(מחר)$ 0.0516970.01%
- June 20, 2026(השבוע)$ 0.0517390.10%
- July 13, 2026(30 ימים)$ 0.0519020.41%
Sandbox (SAND) תחזית מחירים להיום
המחיר החזוי של SAND ב June 13, 2026(הַיוֹם) הוא $0.05169. אומדן זה מבוסס על נתוני התחזית הנוכחיים ומספק תמונת מצב מהירה של היכן המחירים עשויים להיסחר ב-24 השעות הקרובות.למידע נוסף על SAND ראו את תצוגת המחיר בזמן אמת של.
Sandbox (SAND) תחזית מחירים למחר
עבור June 14, 2026(מחר), המחיר החזוי של SAND הוא $0.051697, בהתבסס על שיעור צמיחה שנתי של 5%. תצוגה זו מסייעת לקבוע קו בסיס ליום הבא תחת אותה מערכת הנחות.
Sandbox (SAND) תחזית מחירים להשבוע
עד June 20, 2026(השבוע), המחיר החזוי של SAND הוא $0.051739, בהתבסס על אותו שיעור צמיחה שנתי של 5%. נקודת בדיקה שבועית זו מסכמת את הכיוון הצפוי בימים הקרובים תחת תרחיש של צמיחה יציבה.
Sandbox (SAND) תחזית מחיר ל 30 ימים
במבט 30 יום קדימה ל July 13, 2026(30 ימים), המחיר החזוי של SAND הוא $0.051902. אומדן זה מחיל שיעור צמיחה שנתי זהה של 5% כדי להעריך היכן המחיר עשוי לעמוד לאחר חודש אחד.
תחזית מחיר ארוכת טווח של Sandbox לשנים: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050
בהתבסס על מודולי תחזית מחיר לטווח ארוך, Sandbox עשוי לעמוד על $0.05169 בשנת 2026, $0.054274 בשנת 2027, $0.056995 בשנת 2028, $0.059845 בשנת 2029, $0.062837 בשנת 2030, $0.102397 בשנת 2040, ו $0.166839 בשנת 2050.
גללו מטה כדי לצפות בטבלה המלאה של יעדי מחיר שנתיים ותשואה חזויה עבור Sandbox.
- Jun 2026$ 0.046521$ 0.05169$ 0.05685910.00%
- Jul 2026$ 0.046714$ 0.051904$ 0.05709510.46%
- Aug 2026$ 0.046908$ 0.052120$ 0.05733210.92%
- Sep 2026$ 0.047096$ 0.052329$ 0.05756211.36%
- Oct 2026$ 0.047292$ 0.052546$ 0.05780111.82%
- Nov 2026$ 0.047482$ 0.052758$ 0.05803312.27%
- Dec 2026$ 0.047679$ 0.052977$ 0.05827412.74%
Sandbox (SAND) ניתוח מחירים המבוסס על אינדיקטורים מרכזיים בשוק
ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Sandbox במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.
|ממוצעים נעים:
|מכירה חזקה
|מכור 13
|נייטרלי 0
|קנה 1
|אינדיקטורים טכניים:
|קנה
|מכור 3
|נייטרלי 1
|קנה 8
מניעים מרכזיים של Sandbox תחזיות המחיר
גורמים שעשויים להשפיע על תחזיות המחיר של Sandbox משלבים בדרך כלל סנטימנט מאקרו עם גורמים ייחודיים למטבע. Sandbox עשוי לנוע יחד עם זרימות סיכון כלליות בשוק הקריפטו, אך התחזיות תלויות גם בעומק הנזילות, בתמיכת עושי שוק ובזרימות של מחזיקים גדולים. טוקנומיקס (לוחות הבשלה, מועדי שחרור, הנפקות), רישומים למסחר, צמיחת האקוסיסטם, השקת מוצרים, שותפויות וכותרות בנושאי אבטחה או רגולציה יכולים לשנות באופן מהותי את הציפיות ולהוביל לתמחור מחדש חד יותר בהשוואה לנכסי מגה־קאפ.
כמה יהיה Sandbox שווה שלכם בעוד 1 שנים?
השתמשו בכלי שלנו כדי לחזות את הערך העתידי של ההשקעה שלכם Sandbox (SAND) במהלך 1 השנים הבאות. באמצעות הזנת סכום ההשקעה ושיעור הצמיחה השנתי הצפוי, תוכלו לחשב בקלות את התשואה הצפויה על ההשקעה שלכם.
כיצד פועלת תחזית המחיר של Sandbox (SAND)
כלי זה מציג מסלול מחיר תרחישי עבור Sandbox בהתבסס על שיעור הצמיחה שהזנתם. הוא מתעדכן מיד באמצעות נתוני המחיר העדכניים ביותר.
הזן את שינוי התשואה הצפוי שלך לטווח קצר ב 5% (חיובי או שלילי). זה מאפשר לך לדמות תנודתיות בשוק ולהעריך במהירות רווח או הפסד עבור Sandbox תחת תנאים שונים.
לתכנון לטווח ארוך, המערכת מיישמת שיעור צמיחה שנתי מואנל של 5% כברירת מחדל. זה מסייע לך להעריך את הפוטנציאל של החזקה ב Sandbox תחת תרחישי צמיחה יציבים בשוק.
פשוט הזן את סכום ההשקעה שלך ואת שיעור הצמיחה השנתי המואנל הצפוי. המחשבון מחשב באופן מיידי את יעדי ההשקעה שלך ומציג תחזית לערך העתידי של אחזקות SAND שלך.
בהתבסס על הנתונים שהזנת, תוכל לצפות באופן מיידי בערך הנכסים הכולל הצפוי ובהחזר על ההשקעה (ROI) לאורך מסגרות זמן שונות, תוך קבלת תמיכה מבוססת נתונים לאסטרטגיית ההחזקה שלך.
חשוב: זהו מחשבון תרחישים ולא תחזית מובטחת, ואין להתייחס אליו כאל ייעוץ פיננסי.
שאלות נפוצות (FAQ):
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כתב ויתור
התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.
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