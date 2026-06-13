Sandbox (SAND) תחזית מחיר 2026-2050

קבל Sandbox תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה SAND עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sandbox
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Sandbox חיזוי מחיר
$0.05169
$0.05169$0.05169
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 13:15:55 (UTC+8)
מחיר נוכחיSAND ב 2027SAND ב 2028SAND ב 2029SAND ב 2030
$0.05169$0.0542745$0.056988225$0.059837636250000006$0.0628295180625

לטווח קצר Sandbox תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

בהתבסס על נתוני התחזית הנוכחיים, המודל צופה מסלול מחיר לטווח קצר במהלך 30 הימים הקרובים. הטבלה שלהלן מפרטת את רמות המחיר הצפויות להיום, למחר, לשבוע זה ולטווח של 30 יום.

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • June 13, 2026(הַיוֹם)
    $ 0.05169
    0.00%
  • June 14, 2026(מחר)
    $ 0.051697
    0.01%
  • June 20, 2026(השבוע)
    $ 0.051739
    0.10%
  • July 13, 2026(30 ימים)
    $ 0.051902
    0.41%

Sandbox (SAND) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי של SAND ב June 13, 2026(הַיוֹם) הוא $0.05169. אומדן זה מבוסס על נתוני התחזית הנוכחיים ומספק תמונת מצב מהירה של היכן המחירים עשויים להיסחר ב-24 השעות הקרובות.למידע נוסף על SAND ראו את תצוגת המחיר בזמן אמת של.

Sandbox (SAND) תחזית מחירים למחר

עבור June 14, 2026(מחר), המחיר החזוי של SAND הוא $0.051697, בהתבסס על שיעור צמיחה שנתי של 5%. תצוגה זו מסייעת לקבוע קו בסיס ליום הבא תחת אותה מערכת הנחות.

Sandbox (SAND) תחזית מחירים להשבוע

עד June 20, 2026(השבוע), המחיר החזוי של SAND הוא $0.051739, בהתבסס על אותו שיעור צמיחה שנתי של 5%. נקודת בדיקה שבועית זו מסכמת את הכיוון הצפוי בימים הקרובים תחת תרחיש של צמיחה יציבה.

Sandbox (SAND) תחזית מחיר ל 30 ימים

במבט 30 יום קדימה ל July 13, 2026(30 ימים), המחיר החזוי של SAND הוא $0.051902. אומדן זה מחיל שיעור צמיחה שנתי זהה של 5% כדי להעריך היכן המחיר עשוי לעמוד לאחר חודש אחד.

תחזית מחיר ארוכת טווח של Sandbox לשנים: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

בהתבסס על מודולי תחזית מחיר לטווח ארוך, Sandbox עשוי לעמוד על $0.05169 בשנת 2026, $0.054274 בשנת 2027, $0.056995 בשנת 2028, $0.059845 בשנת 2029, $0.062837 בשנת 2030, $0.102397 בשנת 2040, ו $0.166839 בשנת 2050.

גללו מטה כדי לצפות בטבלה המלאה של יעדי מחיר שנתיים ותשואה חזויה עבור Sandbox.

חודש
מינימום. מחיר
ממוצע. מחיר
מקסימום. מחיר
ROI
  • Jun 2026
    $ 0.046521
    $ 0.05169
    $ 0.056859
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.046714
    $ 0.051904
    $ 0.057095
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.046908
    $ 0.052120
    $ 0.057332
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.047096
    $ 0.052329
    $ 0.057562
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.047292
    $ 0.052546
    $ 0.057801
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.047482
    $ 0.052758
    $ 0.058033
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.047679
    $ 0.052977
    $ 0.058274
    12.74%

Sandbox (SAND) ניתוח מחירים המבוסס על אינדיקטורים מרכזיים בשוק

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Sandbox במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 1
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05284
0.05249
R2
0.05249
0.05219
R1
0.05206
0.05201
PP
0.05171
0.05171
S1
0.05128
0.05141
S2
0.05093
0.05123
S3
0.0505
0.05093
ממוצעים נעים
Sandbox נסחר כעת במחיר של $0.05169, כאשר הממוצע הנע לטווח קצר MA50 עומד על 0.06923 ו-EMA50 עומד על 0.06656. דבר זה מצביע על מגמה של דובי, כל עוד המחיר נותר מתחת ביחס לרמות אלו. הממוצעים הנעים לטווח ארוך, MA200 ברמה של 0.09477 ו-EMA200 ברמה של 0.11139, מגדירים את כיוון השוק הרחב יותר.
אם המחיר חוזר לאזור MA200/EMA200, הוא נחשב כתמיכה כאשר $0.05169 נמצא מעל 0.09477 ו 0.11139, כהתנגדות כאשר $0.05169 נמצא מתחת לשניהם, וניטרלי כאשר המחיר נמצא ביניהם.
סיכום: הממוצעים הנעים הנוכחיים מצביעים על מגמת שוק של מכור.
RSI
מדד RSI(14) עומד על 28.68246 והמומנטום הוא דועך. RSI מעל 60 בדרך כלל מאותת על נטייה חזקה יותר לעלייה, RSI מתחת ל־40 מצביע על מומנטום חלש יותר, וערכים בין 40 ל־60 מעידים לרוב על סביבה דשדושית. אם RSI נשאר בתחום הנוכחי שלו, המגמה היומית צפויה להימשך.
סיכום: מדד RSI מצביע על מגמת שוק של קנה בהתבסס על המומנטום הנוכחי.
להקות בולינגר
אותות BOLL ‏(20,2) מצביעים כעת על נייטרלי ו מכור במסגרת הזמן היומית.
סיכום: רצועות בולינגר מצביעות על נטייה של נייטרלי.
KDJ
מדד KDJ(9,3,3) מציג את K ברמה של 22.92422, D ברמה של 18.1723, ואת J ברמה של 32.42805, מה שמצביע על כך שהמומנטום הוא שורי. כאשר הפער בין K ל־D חיובי (K > D), מתקבל אות קנייה; כאשר הוא שלילי (K < D), מתקבל אות מכירה; וכאשר הוא קרוב לאפס, המצב ניטרלי.
סיכום: מדד KDJ מצביע על מגמת שוק של קנה בהתבסס על המומנטום והפער בין K ל־D.
StochRSI
מדד StochRSI מציג את K ברמה של 31.25166 ואת D ברמה של 23.44837, מה שמצביע על כך שהמומנטום הוא מתחזק. אם מדד StochRSI נשאר בטווח זה, תנועת המחיר צפויה להישאר במגמה הנוכחית.
סיכום: מדד StochRSI מצביע על מגמת שוק של קנה ומאותת האם המומנטום יימשך או ידעך.
נקודות פיבוט
נקודות הציר הקלאסיות מציגות את PP ברמה של 0.05171, את R1 ברמה של 0.05206, ואת S1 ברמה של 0.05128, ומצביעות על רמות תמיכה והתנגדות מרכזיות. נקודות ציר פיבונאצ'י מציבות את PP ברמה של 0.05171, עם R2 ברמה של 0.05219 ו־S2 ברמה של 0.05123. פריצה מעבר לרמות אלו תעביר את המיקוד לטווח השוק הבא.
סיכום: נקודות הציר מצביעות על מגמת שוק של מכור.

מניעים מרכזיים של Sandbox תחזיות המחיר

גורמים שעשויים להשפיע על תחזיות המחיר של Sandbox משלבים בדרך כלל סנטימנט מאקרו עם גורמים ייחודיים למטבע. Sandbox עשוי לנוע יחד עם זרימות סיכון כלליות בשוק הקריפטו, אך התחזיות תלויות גם בעומק הנזילות, בתמיכת עושי שוק ובזרימות של מחזיקים גדולים. טוקנומיקס (לוחות הבשלה, מועדי שחרור, הנפקות), רישומים למסחר, צמיחת האקוסיסטם, השקת מוצרים, שותפויות וכותרות בנושאי אבטחה או רגולציה יכולים לשנות באופן מהותי את הציפיות ולהוביל לתמחור מחדש חד יותר בהשוואה לנכסי מגה־קאפ.

כמה יהיה Sandbox שווה שלכם בעוד 1 שנים?

השתמשו בכלי שלנו כדי לחזות את הערך העתידי של ההשקעה שלכם Sandbox (SAND) במהלך 1 השנים הבאות. באמצעות הזנת סכום ההשקעה ושיעור הצמיחה השנתי הצפוי, תוכלו לחשב בקלות את התשואה הצפויה על ההשקעה שלכם.

2027
רווח חזוי ב 2027$ 50.00
ROI משוער5.00%

כיצד פועלת תחזית המחיר של Sandbox (SAND)

כלי זה מציג מסלול מחיר תרחישי עבור Sandbox בהתבסס על שיעור הצמיחה שהזנתם. הוא מתעדכן מיד באמצעות נתוני המחיר העדכניים ביותר.

1. סימולציית תשואה לטווח קצר

הזן את שינוי התשואה הצפוי שלך לטווח קצר ב 5% (חיובי או שלילי). זה מאפשר לך לדמות תנודתיות בשוק ולהעריך במהירות רווח או הפסד עבור Sandbox תחת תנאים שונים.

2. תחזית צמיחה לטווח ארוך

לתכנון לטווח ארוך, המערכת מיישמת שיעור צמיחה שנתי מואנל של 5% כברירת מחדל. זה מסייע לך להעריך את הפוטנציאל של החזקה ב Sandbox תחת תרחישי צמיחה יציבים בשוק.

3. חשב את תשואת ההשקעה

פשוט הזן את סכום ההשקעה שלך ואת שיעור הצמיחה השנתי המואנל הצפוי. המחשבון מחשב באופן מיידי את יעדי ההשקעה שלך ומציג תחזית לערך העתידי של אחזקות SAND שלך.

4. ערך משוער & ROI

בהתבסס על הנתונים שהזנת, תוכל לצפות באופן מיידי בערך הנכסים הכולל הצפוי ובהחזר על ההשקעה (ROI) לאורך מסגרות זמן שונות, תוך קבלת תמיכה מבוססת נתונים לאסטרטגיית ההחזקה שלך.

חשוב: זהו מחשבון תרחישים ולא תחזית מובטחת, ואין להתייחס אליו כאל ייעוץ פיננסי.

שאלות נפוצות (FAQ):

כמה יהיה Sandbox שווה בשנת 2026?
בהתבסס על 5% שיעור שהזנתם, המחשבון צופה כי Sandbox יעמוד על 0.05169 USD ב 2026. זוהי תחזית תרחיש המתעדכנת באופן מיידי כאשר משנים את אחוז הקלט. אין מדובר בתחזית שוק מובטחת.
כמה יהיה שווה $1 של Sandbox בשנת 2030?
בהתבסס על קלט 5% שלכם, 1 USD של Sandbox כיום צפוי להגיע ל 1.22 USD עד שנת 2030. החישוב מבוצע על ידי החלת השיעור שבחרתם על המחיר של היום לאורך זמן, לכן שינוי אחוז הקלט ישנה גם את התוצאה עבור 1 USD.
כמה יהיה שווה 1 Sandbox בשנת 2026?
בהתבסס על שיעור 5% שהזנתם, המחיר החזוי עבור 1 Sandbox בשנת 2026 הוא 0.05169 USD. מספר זה נקבע במלואו על פי אחוז הקלט שלכם, ולכן יתעדכן בכל פעם שתשנו את ההנחה.
מה יהיה הערך של Sandbox בשנת 2040?
לשנת 2040, התוצאה היא תחזית לטווח ארוך המבוססת על שיעור 5% שבחרתם. בהתבסס על הנחה זו, Sandbox צפוי לעמוד על 0.102342 USD בשנת 2040. מאחר שמדובר בפרק זמן של שנים רבות, שינויים קטנים באחוז הקלט יכולים ליצור תוצאות שונות מאוד—התייחסו לכך כאל תרחיש אפשרי ולא כוודאות.
Sandbox תחזית מחיר היום
הנתון של היום בעמוד זה הוא מחיר הייחוס הנוכחי (0.05169 USD) בתוספת מסלול תחזית המבוסס על קלט 5% שלכם. אם תשנו את אחוז הקלט, עקומת התחזית תתעדכן מיד, בעוד שהמחיר בזמן אמת יישאר תמונת מצב של השוק.
Sandbox תחזית מחירים מחר
המספר של מחר מחושב על ידי החלת הנחת 5% שלכם על חלון זמן קצר יותר ממחיר היום (0.05169 USD). הערך החזוי המוצג (0.051697 USD) ישתנה אם תשנו את אחוז הקלט, משום שמדובר בתרחיש המבוסס על השיעור שבחרתם—ולא בתחזית שוק קבועה.
Sandbox תחזית מחירים ב-24 השעות הקרובות
האומדן ל־24 השעות הקרובות הוא תחזית מבוססת שיעור הנגזרת מקלט 5% שלכם ומהמחיר הנוכחי (0.05169 USD). הוא מתעדכן באופן דינמי כאשר משנים את אחוז הקלט, ויש לקרוא אותו כתרחיש כיווני, שכן תנועות תוך־יומיות בפועל עשויות להיות מושפעות מתנודתיות ומחדשות.
Sandbox תחזית מחיר בימים הקרובים
לימים הקרובים, התחזית ממשיכה להחיל את הנחת 5% שלכם קדימה מ 0.05169 USD. התוצאות (כמו 0.051739 USD) נועדו להמחיש כיצד השיעור שבחרתם מתפתח לאורך זמן, והן יתעדכנו באופן מיידי כאשר אחוז הקלט ישתנה.
Sandbox תחזית מחירים 2030
הערך המוצג לשנת 2030 הוא תוצאה של החלת הנח 5% שלכם לאורך 4 שנים מהיום. בהתבסס על קלט זה, המחשבון צופה 0.062829 USD בשנת 2030. שינוי אחוז הקלט משנה את הנתון לשנת 2030 באופן מיידי.
האם Sandbox יעלה או ירד בהמשך?
בטווח הקצר, Sandbox לעיתים קרובות מושפע משילוב של סנטימנט שוק, תנודתיות ונזילות. אם המומנטום יישאר חיובי, המחיר עשוי להמשיך במגמת עלייה; אם התנודתיות תזנק או שסנטימנט של risk-off יחזור, המחיר עשוי לסגת.
מהי תחזית Sandbox ל־30 הימים הקרובים?
בהתבסס על הנחת 5% שלכם, המחשבון צופה כי Sandbox יעמוד על 0.051902 USD במהלך 30 הימים הקרובים. הנתון ל־30 יום מתעדכן באופן דינמי כאשר אחוז הקלט או מחיר השוק משתנים, לכן יש להתייחס אליו כאל תרחיש “מה אם” ולא כתוצאה מובטחת, במיוחד בתקופות של תנודתיות גבוהה.
האם Sandbox הוא קנייה טובה בשנת 2026?
השאלה האם Sandbox הוא “קנייה טובה” בשנת 2026 תלויה בהנחות שלכם וברמת סבילות הסיכון שלכם. בהתבסס על תרחיש 5% שלכם, המחשבון צופה כי Sandbox יעמוד על 0.05169 USD בשנת 2026.עם זאת, תחזית בלבד אינה אמורה להיות הגורם המכריע בקבלת ההחלטה. גישה מאוזנת יותר היא לשלב:
  • אותות טכניים: עוצמת המגמה, תנודתיות וסיכון לירידות חדות מהתנהגות המחיר ההיסטורית;;
  • יסודות: פעילות המערכת האקולוגית משתמשים, עסקאות, עמלות, תנופת מפתחים ומניעי ביקוש אמיתיים;
  • תנאי שוק: מחזורי נזילות וסנטימנט רחב יותר בשוק הקריפטו.

    • אם אתם שוקלים כניסה ל 2026, התייחסו לתחזית כאל תרחיש אפשרי ולא כהבטחה, והתאימו את רמת הסיכון בהתאם.

    העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 13:15:55 (UTC+8)

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    שינוי 24 שעות
    נפח 24 שעות
    /USDTSAND
    $0.05166
    $0.05166$0.05166
    0.00%
    0.00% (USDT)
    /USDCSAND
    $0.05162
    $0.05162$0.05162
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    0.00% (USDT)

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    התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

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