ממוצעים נעים Sandbox נסחר כעת במחיר של $0.05169 , כאשר הממוצע הנע לטווח קצר MA50 עומד על 0.06923 ו-EMA50 עומד על 0.06656. דבר זה מצביע על מגמה של דובי, כל עוד המחיר נותר מתחת ביחס לרמות אלו. הממוצעים הנעים לטווח ארוך, MA200 ברמה של 0.09477 ו-EMA200 ברמה של 0.11139, מגדירים את כיוון השוק הרחב יותר. אם המחיר חוזר לאזור MA200/EMA200, הוא נחשב כתמיכה כאשר $0.05169 נמצא מעל 0.09477 ו 0.11139, כהתנגדות כאשר $0.05169 נמצא מתחת לשניהם, וניטרלי כאשר המחיר נמצא ביניהם. סיכום: הממוצעים הנעים הנוכחיים מצביעים על מגמת שוק של מכור.

RSI מדד RSI(14) עומד על 28.68246 והמומנטום הוא דועך. RSI מעל 60 בדרך כלל מאותת על נטייה חזקה יותר לעלייה, RSI מתחת ל־40 מצביע על מומנטום חלש יותר, וערכים בין 40 ל־60 מעידים לרוב על סביבה דשדושית. אם RSI נשאר בתחום הנוכחי שלו, המגמה היומית צפויה להימשך. סיכום: מדד RSI מצביע על מגמת שוק של קנה בהתבסס על המומנטום הנוכחי.

להקות בולינגר אותות BOLL ‏(20,2) מצביעים כעת על נייטרלי ו מכור במסגרת הזמן היומית. סיכום: רצועות בולינגר מצביעות על נטייה של נייטרלי.

KDJ מדד KDJ(9,3,3) מציג את K ברמה של 22.92422, D ברמה של 18.1723, ואת J ברמה של 32.42805, מה שמצביע על כך שהמומנטום הוא שורי. כאשר הפער בין K ל־D חיובי (K > D), מתקבל אות קנייה; כאשר הוא שלילי (K < D), מתקבל אות מכירה; וכאשר הוא קרוב לאפס, המצב ניטרלי. סיכום: מדד KDJ מצביע על מגמת שוק של קנה בהתבסס על המומנטום והפער בין K ל־D.

StochRSI מדד StochRSI מציג את K ברמה של 31.25166 ואת D ברמה של 23.44837, מה שמצביע על כך שהמומנטום הוא מתחזק. אם מדד StochRSI נשאר בטווח זה, תנועת המחיר צפויה להישאר במגמה הנוכחית. סיכום: מדד StochRSI מצביע על מגמת שוק של קנה ומאותת האם המומנטום יימשך או ידעך.