Based מחיר היום

מחיר Based (BASED) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08383, עם שינוי של 1.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASED ל ILS הוא ₪ 0.08383 לכל BASED.

Based כרגע מדורג במקום #774 לפי שווי שוק של ₪ 19.70M, עם היצע במחזור של 235.00M BASED. ב‑24 השעות האחרונות, BASED סחר בין ₪ 0.07805 (נמוך) ל ₪ 0.08481 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.938995743280970544, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.150146435306656139.

ביצועים לטווח קצר, BASED נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו +11.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 242.67K.

Based (BASED) מידע שוק

דירוג No.774 שווי שוק ₪ 19.70M₪ 19.70M ₪ 19.70M נפח (24 שעות) ₪ 242.67K₪ 242.67K ₪ 242.67K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 83.83M₪ 83.83M ₪ 83.83M אספקת מחזור 235.00M 235.00M 235.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 23.50% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Based הוא ₪ 19.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 242.67K. ההיצע במחזור של BASED הוא 235.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 83.83M.