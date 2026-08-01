Asentum מחיר היום

מחיר Asentum (ASE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001882, עם שינוי של 2.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASE ל ILS הוא ₪ 0.001882 לכל ASE.

Asentum כרגע מדורג במקום #1792 לפי שווי שוק של ₪ 557.07K, עם היצע במחזור של 296.00M ASE. ב‑24 השעות האחרונות, ASE סחר בין ₪ 0.001804 (נמוך) ל ₪ 0.0021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0225385488948202258, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0030143447156963361.

ביצועים לטווח קצר, ASE נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -9.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 22.43K.

Asentum (ASE) מידע שוק

דירוג No.1792 שווי שוק ₪ 557.07K₪ 557.07K ₪ 557.07K נפח (24 שעות) ₪ 22.43K₪ 22.43K ₪ 22.43K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 1.88M₪ 1.88M ₪ 1.88M אספקת מחזור 296.00M 296.00M 296.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 29.60% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Asentum הוא ₪ 557.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 22.43K. ההיצע במחזור של ASE הוא 296.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 1.88M.