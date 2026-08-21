QoreChain מחיר היום

מחיר QoreChain (QOR) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01011, עם שינוי של 129.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QOR ל ILS הוא ₪ 0.01011 לכל QOR.

QoreChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- QOR. ב‑24 השעות האחרונות, QOR סחר בין ₪ 0.0044 (נמוך) ל ₪ 0.02075 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, QOR נע ב -2.23% בשעה האחרונה ו +129.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 535.71K.

QoreChain (QOR) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 535.71K₪ 535.71K ₪ 535.71K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 45.50M₪ 45.50M ₪ 45.50M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 בלוקצ'יין ציבורי QORECHAIN

שווי השוק הנוכחי של QoreChain הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 535.71K. ההיצע במחזור של QOR הוא --, עם היצע כולל של 4500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 45.50M.