Nibiru Chain (NIBI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.009374. במהלך 24 השעות האחרונות, NIBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008901 לבין שיא של $ 0.009455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9738086940154845, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00835135941009936.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIBI השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, +4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nibiru Chain (NIBI) מידע שוק
No.1308
$ 7.18M
$ 7.18M
$ 253.47K
$ 253.47K
$ 14.06M
$ 14.06M
766.16M
766.16M
1,500,000,000
1,500,000,000
970,945,405.4549425
970,945,405.4549425
51.07%
NIBI
שווי השוק הנוכחי של Nibiru Chain הוא $ 7.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 253.47K. ההיצע במחזור של NIBI הוא 766.16M, עם היצע כולל של 970945405.4549425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.06M.
Nibiru Chain (NIBI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nibiru Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00036231
+4.02%
30 ימים
$ -0.000656
-6.55%
60 ימים
$ -0.005376
-36.45%
90 ימים
$ -0.006426
-40.68%
Nibiru Chain שינוי מחיר היום
היום,NIBI רשם שינוי של $ +0.00036231 (+4.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nibiru Chain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000656 (-6.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nibiru Chain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIBI ראה שינוי של $ -0.005376 (-36.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nibiru Chain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006426 (-40.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.
Nibiru Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nibiru Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNIBI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nibiru Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNibiru Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Nibiru Chainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Nibiru Chain (NIBI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nibiru Chain (NIBI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nibiru Chain.
הבנת הטוקנומיקה של Nibiru Chain (NIBI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIBI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Nibiru Chain (NIBI)
מחפש איך לקנותNibiru Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nibiru Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
