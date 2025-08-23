עוד על NIBI

NIBI מידע על מחיר

NIBI אתר רשמי

NIBI טוקניומיקה

NIBI תחזית מחיר

NIBI היסטוריה

NIBI מדריך קנייה

NIBIממיר מטבעות לפיאט

NIBI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nibiru Chain סֵמֶל

Nibiru Chain מְחִיר(NIBI)

1 NIBI ל USDמחיר חי:

$0.009375
$0.009375$0.009375
+4.02%1D
USD
Nibiru Chain (NIBI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:48:21 (UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.008901
$ 0.008901$ 0.008901
24 שעות נמוך
$ 0.009455
$ 0.009455$ 0.009455
גבוה 24 שעות

$ 0.008901
$ 0.008901$ 0.008901

$ 0.009455
$ 0.009455$ 0.009455

$ 0.9738086940154845
$ 0.9738086940154845$ 0.9738086940154845

$ 0.00835135941009936
$ 0.00835135941009936$ 0.00835135941009936

+1.79%

+4.02%

-2.84%

-2.84%

Nibiru Chain (NIBI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.009374. במהלך 24 השעות האחרונות, NIBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008901 לבין שיא של $ 0.009455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9738086940154845, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00835135941009936.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIBI השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, +4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nibiru Chain (NIBI) מידע שוק

No.1308

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

$ 253.47K
$ 253.47K$ 253.47K

$ 14.06M
$ 14.06M$ 14.06M

766.16M
766.16M 766.16M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

970,945,405.4549425
970,945,405.4549425 970,945,405.4549425

51.07%

NIBI

שווי השוק הנוכחי של Nibiru Chain הוא $ 7.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 253.47K. ההיצע במחזור של NIBI הוא 766.16M, עם היצע כולל של 970945405.4549425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.06M.

Nibiru Chain (NIBI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nibiru Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00036231+4.02%
30 ימים$ -0.000656-6.55%
60 ימים$ -0.005376-36.45%
90 ימים$ -0.006426-40.68%
Nibiru Chain שינוי מחיר היום

היום,NIBI רשם שינוי של $ +0.00036231 (+4.02%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nibiru Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000656 (-6.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nibiru Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NIBI ראה שינוי של $ -0.005376 (-36.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nibiru Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006426 (-40.68%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nibiru Chain (NIBI)?

בדוק את Nibiru Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNibiru Chain (NIBI)

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

Nibiru Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nibiru Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNIBI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nibiru Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNibiru Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nibiru Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nibiru Chain (NIBI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nibiru Chain (NIBI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nibiru Chain.

בדוק את Nibiru Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Nibiru Chain (NIBI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nibiru Chain (NIBI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NIBI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nibiru Chain (NIBI)

מחפש איך לקנותNibiru Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nibiru Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NIBI למטבעות מקומיים

1 Nibiru Chain(NIBI) ל VND
246.67681
1 Nibiru Chain(NIBI) ל AUD
A$0.01434222
1 Nibiru Chain(NIBI) ל GBP
0.00693676
1 Nibiru Chain(NIBI) ל EUR
0.0079679
1 Nibiru Chain(NIBI) ל USD
$0.009374
1 Nibiru Chain(NIBI) ל MYR
RM0.0393708
1 Nibiru Chain(NIBI) ל TRY
0.384334
1 Nibiru Chain(NIBI) ל JPY
¥1.377978
1 Nibiru Chain(NIBI) ל ARS
ARS$12.4322675
1 Nibiru Chain(NIBI) ל RUB
0.75779416
1 Nibiru Chain(NIBI) ל INR
0.82059996
1 Nibiru Chain(NIBI) ל IDR
Rp151.19352722
1 Nibiru Chain(NIBI) ל KRW
13.01936112
1 Nibiru Chain(NIBI) ל PHP
0.5310371
1 Nibiru Chain(NIBI) ל EGP
￡E.0.45482648
1 Nibiru Chain(NIBI) ל BRL
R$0.05080708
1 Nibiru Chain(NIBI) ל CAD
C$0.01293612
1 Nibiru Chain(NIBI) ל BDT
1.14044084
1 Nibiru Chain(NIBI) ל NGN
14.3333147
1 Nibiru Chain(NIBI) ל COP
$37.496
1 Nibiru Chain(NIBI) ל ZAR
R.0.16460744
1 Nibiru Chain(NIBI) ל UAH
0.3885523
1 Nibiru Chain(NIBI) ל VES
Bs1.31236
1 Nibiru Chain(NIBI) ל CLP
$8.99904
1 Nibiru Chain(NIBI) ל PKR
Rs2.65771648
1 Nibiru Chain(NIBI) ל KZT
5.01546496
1 Nibiru Chain(NIBI) ל THB
฿0.30399882
1 Nibiru Chain(NIBI) ל TWD
NT$0.28571952
1 Nibiru Chain(NIBI) ל AED
د.إ0.03440258
1 Nibiru Chain(NIBI) ל CHF
Fr0.0074992
1 Nibiru Chain(NIBI) ל HKD
HK$0.07321094
1 Nibiru Chain(NIBI) ל AMD
֏3.58874216
1 Nibiru Chain(NIBI) ל MAD
.د.م0.084366
1 Nibiru Chain(NIBI) ל MXN
$0.17445014
1 Nibiru Chain(NIBI) ל SAR
ريال0.0351525
1 Nibiru Chain(NIBI) ל PLN
0.03412136
1 Nibiru Chain(NIBI) ל RON
лв0.04040194
1 Nibiru Chain(NIBI) ל SEK
kr0.08924048
1 Nibiru Chain(NIBI) ל BGN
лв0.01565458
1 Nibiru Chain(NIBI) ל HUF
Ft3.18509772
1 Nibiru Chain(NIBI) ל CZK
0.19666652
1 Nibiru Chain(NIBI) ל KWD
د.ك0.00285907
1 Nibiru Chain(NIBI) ל ILS
0.03159038
1 Nibiru Chain(NIBI) ל AOA
Kz8.54505718
1 Nibiru Chain(NIBI) ל BHD
.د.ب0.003533998
1 Nibiru Chain(NIBI) ל BMD
$0.009374
1 Nibiru Chain(NIBI) ל DKK
kr0.05971238
1 Nibiru Chain(NIBI) ל HNL
L0.24541132
1 Nibiru Chain(NIBI) ל MUR
0.42782936
1 Nibiru Chain(NIBI) ל NAD
$0.16432622
1 Nibiru Chain(NIBI) ל NOK
kr0.09448992
1 Nibiru Chain(NIBI) ל NZD
$0.0159358
1 Nibiru Chain(NIBI) ל PAB
B/.0.009374
1 Nibiru Chain(NIBI) ל PGK
K0.03955828
1 Nibiru Chain(NIBI) ל QAR
ر.ق0.03402762
1 Nibiru Chain(NIBI) ל RSD
дин.0.9388061

Nibiru Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nibiru Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרNibiru Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nibiru Chain

כמה שווה Nibiru Chain (NIBI) היום?
החי NIBIהמחיר ב USD הוא 0.009374 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NIBI ל USD?
המחיר הנוכחי של NIBI ל USD הוא $ 0.009374. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nibiru Chain?
שווי השוק של NIBI הוא $ 7.18M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NIBI?
ההיצע במחזור של NIBI הוא 766.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NIBI?
‏‏NIBI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9738086940154845 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NIBI?
NIBI ‏‏רשם מחירATL של 0.00835135941009936 USD.
מהו נפח המסחר של NIBI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NIBI הוא $ 253.47K USD.
האם NIBI יעלה השנה?
NIBI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NIBI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:48:21 (UTC+8)

Nibiru Chain (NIBI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NIBI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NIBI
NIBI
USD
USD

1 NIBI = 0.009374 USD

מסחרNIBI

USDTNIBI
$0.009375
$0.009375$0.009375
+3.98%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד