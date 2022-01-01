Nibiru Chain (NIBI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nibiru Chain (NIBI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nibiru Chain (NIBI) מידע Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. אתר רשמי: https://www.nibiru.fi סייר בלוקים: https://nibiru.explorers.guru/ קנה NIBIעכשיו!

Nibiru Chain (NIBI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nibiru Chain (NIBI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M ההיצע הכולל: $ 971.81M $ 971.81M $ 971.81M אספקה במחזור: $ 768.10M $ 768.10M $ 768.10M FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M שיא כל הזמנים: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 שפל כל הזמנים: $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 מחיר נוכחי: $ 0.009733 $ 0.009733 $ 0.009733 למידע נוסף על Nibiru Chain (NIBI) מחיר

Nibiru Chain (NIBI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nibiru Chain (NIBI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NIBI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NIBIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NIBIטוקניומיקה, חקרו אתNIBIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NIBI מעוניין להוסיף את Nibiru Chain (NIBI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NIBI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NIBI ב-MEXC עכשיו!

Nibiru Chain (NIBI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NIBIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NIBI עכשיו את היסטוריית המחירים!

NIBI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NIBI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NIBI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NIBIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

